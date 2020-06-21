شرطة أبوظبي: غياب الرقابة وراء سقوط الأطفال من النوافذ

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكدت شرطة أبوظبي أن تهاون أولياء الأمور في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وغياب الرقابة على الأطفال، أبرز أسباب حوادث سقوط الصغار من نوافذ وشرفات البنايات السكنية.

وناشدت الأسر تركيب وسائل حماية، مثل «مصدات النوافذ»، وإبعاد قطع الأثاث المنزلية وألعاب الأطفال الكبيرة الحجم عن النوافذ والشرفات، تجنباً لإثارة فضول الأطفال الذين يدفعهم إلى الصعود لاكتشاف ما يجري في الشارع، ويعرضهم للسقوط وفقدان حياتهم في كثير من الحالات المؤسفة. وحذرت الأسر من المزاح مع الأطفال قرب النوافذ والشرفات، أو النظر إلى الأسفل ما يؤدي إلى إفلات الطفل وسقوطه، مؤكدة ضرورة إغلاق الشرفة دائماً، ووضع المفتاح في مكان لا يصل إليه صغار السن، والتأكد من عدم وجود أي شيء يمكّن الطفل من تسلق جدران الشرفة.

وشددت على أن سلامة الأطفال في المنازل مسؤولية أولياء الأمور، لحمايتهم من الحوادث التي تتسبب في فقدان حياة الكثير من الصغار، بسبب لحظة من الغفلة أو التهاون في اتخاذ ما يحمي أرواح فلذات أكبادنا.

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