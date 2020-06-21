بالفيديو.. «الهلال» تحتفل بـ«يوم ميلاد» نزيلة في «عزل كورونا»

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

فاجأ متطوعون تابعون لهيئة الهلال الأحمر الإماراتية مقيمة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بالاحتفال بعيد ميلادها داخل مقر عزلها، بهدف التخفيف عنها نفسياً، وبث الطمأنينة والشعور بأنها وسط أسرتها وذويها.

وقالت منى حسني، التي تعمل موظفة استقبال: «إصابتي بفيروس كورونا كانت محنة لم أمر بمثلها، إذ شعرت بأن حياتي باتت في خطر حقيقي، لكن ما خفف عني كان سرعة الاستجابة التي يتعامل بها المسؤولون عن القطاع الصحي في الدولة من أصغر متطوع إلى أكبر مسؤول، وهو أمر منحني شعوراً كبيراً بالطمأنينة».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «وجدت تعاملاً شديد الاحترافية والاحترام، معي ومع أفراد أسرتي، بدءًا من إجراء الفحوص اللازمة، ومروراً بسرعة ودقة النتائج، وانتهاءً بإجراءات عزلي التي كانت ميسرة، وفي مكان فندقي شديد الرعاية والنظام والنظافة».

ولفتت إلى أنها كانت تُعامل باهتمام ورعاية طبية ونفسية بالغين، طوال فترة العزل، وأن أكثر ما تأثرّت به كان مفاجأتها بالاحتفال بيوم ميلادها داخل العزل.

وقالت: «صادف يوم ميلادي إبلاغي بأن نتائج فحوصي باتت سلبية من الفيروس، فكانت فرحتي كبيرة، وشعرت برغبة كبيرة في الاحتفال مع أسرتي بالمناسبتين، فإذا بمتطوعي الهلال الأحمر يفاجئونني بحلوى وهدايا وموسيقى، ما جعلني أبكي فرحة لشعوري بأنني وسط أهلي».

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