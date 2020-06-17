«مترو دبي» الأكثر استخداماً بين المواصلات العامة خلال «كورونا»

المصدر: هنادي أبونعمة ـ دبي

أظهر استطلاع، أجرته هيئة الطرق والمواصلات في دبي، على حسابها على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن مترو دبي لايزال يمثل وسيلة النقل الأكثر استخداماً من قبل ركاب المواصلات العامة، خلال الفترة الحالية، رغم تطبيق الهيئة إجراءات وقائية مشددة، للحد من انتشار «كوفيد-19»، وضمان سلامة الركاب.

وأكد نحو 66%، من المشاركين في الاستطلاع المنشور باللغة الإنجليزية، أنهم يفضلون استخدام مترو دبي للتنقل في المدينة، مقابل 15% فضلوا الحافلات العامة، و14% اختاروا مركبات الأجرة وسيلتهم المفضلة، فيما أشار 5% من المشاركين إلى تفضيلهم وسائل المواصلات البحرية في التنقل.

وجاءت النتائج متقاربة، كذلك، بالنسبة للمشاركين في الاستطلاع المنشور باللغة العربية، إذ أكد نحو 65% من المشاركين أن مترو دبي يمثل وسيلة التنقل المفضلة لديهم، لتحتل مركبات الأجرة المرتبة الثانية، حيث اختارها 19% كوسيلة أولى للتنقل، مقابل 10% اختاروا الحافلات العامة، و6% صوتوا لوسائل المواصلات البحرية.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في الهيئة، أحمد بهروزيان، لـ«الإمارات اليوم»، أخيراً، أن تطبيق الإجراءات الصحية المشددة لضمان سلامة مستخدمي وسائل المواصلات العامة، يحتاج إلى زمن إضافي يزيد على الزمن المستغرق عادة في رحلات الركاب بالمترو، الأمر الذي حمل الهيئة على تنفيذ بعض السيناريوهات لتقليص مدة انتظار الركاب وعدم تأخيرهم، سواء خلال تنقلهم في المترو أو في الحافلات العامة، والتي منها تخفيض زمن التقاطر بين رحلات المترو والحافلات العامة، وكذلك زيادة عددهم لاستيعاب عدد أكبر من الركاب مع المحافظة على مسافات الأمان بينهم أثناء الرحلات.

وتشير التقارير والدراسات، التي تجريها الهيئة، إلى أن منظومة النقل الجماعي في دبي أصبحت تمثل شرياناً رئيساً في حركة تنقل السكان بمختلف مناطق إمارة دبي، وأنها تمكنت من إحداث تغيير في ثقافة السكان بمختلف شرائحهم تجاه استخدام وسائل المواصلات العامة، حيث بدأ السكان يدركون فوائد ومزايا استخدام النقل الجماعي من الناحية الصحية والاقتصادية، لاسيما مع ارتفاع مستوى السلامة، وتقليل النفقات المترتبة على استخدام المركبات من الوقود وصيانة المركبات وغيرهما. وأكدت تقارير الهيئة زيادة نسبة الرحلات المقطوعة باستخدام وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك، من أقل من 6% عام 2006 إلى 18.1% عام 2019، أي بزيادة سنوية تراكمية تصل لنحو 8.86% سنوياً.

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