"مترو دبي" الوسيلة الأكثر استخداماً بين المواصلات العامة خلال تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا

المصدر: هنادي أبو نعمة – دبي

أظهر استطلاع أجرته هيئة الطرق والمواصلات في دبي قبل ساعات على حسابها على منصة توتير أن مترو دبي لا يزال يمثل وسيلة النقل الأكثر استخداما من قبل ركاب المواصلات العامة خلال الفترة الحالية، وذلك على الرغم من تطبيق الهيئة إجراءات وقائية مشددة للحد من انتشار كوفيد 19 وضمان سلامة الركاب، والتي بسببها يضطر عملاء المترو الى الانتظار في صفوف تضمن تباعدهم الجسدي أثناء الدخول للمحطات والقطارات.



وأكد نحو 66% من المشاركين في الاستطلاع المنشور باللغة الانجليزية أنهم يفضلون استخدام مترو دبي للتنقل في المدينة، مقابل 15 % فضلوا الحافلات العامة، و14% اختاروا مركبات الأجرة كوسيلتهم المفضلة، فيما أشار 5% من المشاركين الى تفضيلهم وسائل المواصلات البحرية في التنقل.

وجاءت النتائج متقاربة كذلك بالنسبة للمشاركين في الاستطلاع المنشور باللغة العربية، إذ أكد نحو 66% من المشاركين أن مترو دبي يمثل وسيلة التنقل المفضلة لديهم، لتحتل مركبات الأجرة المرتبة الثانية حيث اختارها 19% كوسيلة أولى للتنقل، مقابل 8 % اختاروا الحافلات العامة، و6% صوتوا لوسائل المواصلات البحرية.



وكان المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات في دبي أحمد بهروزيان قد صرح ل "الامارات اليوم" خلال الشهر الجاري عن أن تطبيق الإجراءات الصحية المشددة لضمان سلامة مستخدمي وسائل المواصلات العامة يحتاج زمن إضافي يزيد على الزمن المستغرق عادة في رحلات الركاب في المترو، الأمر الذي حمل الهيئة على تنفيذ بعض السيناريوهات لتقليص مدة انتظار الركاب وعدم تأخيرهم سواء خلال تنقلهم في المترو او في الحافلات العامة ، والتي منها تخفيض زمن التقاطر بين رحلات المترو والحافلات العامة، وكذلك زيادة عددهم لاستيعاب عدد اكبر من الركاب مع المحافظة على مسافات الأمان بينهم أثناء الرحلات.



ويحتل مترو دبي منذ سنوات المرتبة الأولى من حيث عدد الركاب المستخدمين له سنويا مقارنة بوسائل المواصلات العامة الأخرى، إذ استحوذ مترو دبي خلال العام الماضي على النسبة الكبرى لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة، بمعدل 34%، كما جاءت مركبات الأجرة في المرتبة الثانية بنسبة 30%، وحلت حافلات المواصلات العامة ثالثاً بنسبة 26%. وفقا للبيانات الصادرة عن الهيئة فإن عدد مستخدمي مترو دبي بخطية الأحمر والأخضر بلغ 203 مليون راكب في عام 2019، واستحوذت محطتا برجمان والاتحاد وهما محطاتٌ مشتركة على الخطين الأحمر والأخضر، على النصيب الأكبر في عدد ركاب مترو دبي خلال العام 2019.ونقلت حافلات المواصلات العامة خلال العام الماضي 157 مليون راكب، كما وصل عدد مستخدمي وسائل النقل البحري التي تشمل العبرات والباص المائي والتاكسي المائي وفيري دبي العام الماضي 14.36 ملايين راكب.



وتشير التقارير والدراسات التي تجريها هيئة الطرق والمواصلات في دبي الى أن منظومة النقل الجماعي في دبي أصبحت تمثل شريان رئيسي في حركة تنقل السكان في مختلف مناطق إمارة دبي، وأنها تمكنت من إحداث تغيير في ثقافة السكان بمختلف شرائحه تجاه استخدام وسائل المواصلات العامة، حيث بدأ السكان يدركون فوائد ومزايا استخدام النقل الجماعي من الناحية الصحية والاقتصادية، لا سيما مع ارتفاع مستوى السلامة، وتقليل النفقات المترتبة على استخدام المركبات من الوقود وصيانة المركبات وغيرها. وأكدت تقارير الهيئة على زيادة نسبة الرحلات المقطوعة باستخدام وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك من أقل من 6% عام 2006 إلى 18.1% عام 2019، أي بزيادة سنوية تراكمية تصل لحوالي 8.86% سنويا.

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