شرطة دبي تدعم العاملين في الفنادق بـ «شكراً لكم»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، مبادرة «شكراً لكم»، الهادفة إلى دعم جهود العاملين في الفنادق في تطبيقهم للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة في سبيل مكافحة فيروس كورونا، وتوجيه الشكر لهم على التحضيرات الاستثنائية في إطار الاستعداد لاستقبال السياح، مع بدء موسم الصيف والإجازات الصيفية وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وتأتي المبادرة بناءً على توجيهات القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، بالعمل على التواصل مع فنادق إمارة دبي، ومتابعة مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، ومدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد جمال سالم الجلاف.

وزار وفد من القيادة العامة لشرطة دبي، برئاسة مدير إدارة الشرطة السياحية، العقيد الدكتور مبارك سعيد سالم بنواس الكتبي، فنادق إمارة دبي، والتقوا بمسؤوليها والعاملين فيها.

وأكد الكتبي، أن المبادرة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على التواصل مع مسؤولي وممثلي الفنادق على مستوى إمارة دبي، وتقديم الدعم لهم سواء في الجوانب الأمنية أو التوعوية أو الإرشادية أو المجتمعية.

وأشار إلى أن المبادرة التي يأتي إطلاقها بعد فتح الفنادق أبوابها لاستقبال السياح والنزلاء، تهدف إلى دعم جهود كل العاملين فيها وشكرهم على الجاهزية العالية، والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية، والحفاظ على التباعد الجسدي والتعقيم المستمر لكل المرافق والغرف، وارتداء الكمامات وغيرها من المتطلبات الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار إلى أن المبادرة تضمنت زيارة الفنادق، والاطلاع عن كثب على استعداداتها وتقديم التوعية لها في جانب السلامة العامة.

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