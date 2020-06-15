إنجاز 400 ألف ساعة تعقيم بالشارقة

المصدر: الإمارات اليوم - الشارقة

أكدت مدير إدارة الخدمات البيئية وصال جاسم حبش أن فرق التعقيم أنجزت أكثر من 400 ألف ساعة تعقيم نفذها كادر مؤهل مكوّن من 1200 مهندس وعامل باستخدام 900 آلية هي الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، واستخدم خلالها أكثر من 55 مليون لتر معقمات ساهمت في تغطية مدينة الشارقة بأعمال التعقيم بنسبة 100%، مشيرة إلى أن أعمال التعقيم مستمرة بشكل يومي.

وأوضحت أن البلدية قامت بخطوات استباقية وخطط ممنهجة للحد من انتشار فيروس كورونا حيث بدأت بتعقيم مبانيها ومرافقها الخدمية بشكل يومي ثم اتسع نطاق عملها لتشمل اعمال التعقيم والتطهير جميع مناطق مدينة الشارقة السكنية والتجارية والصناعية والشوارع والمماشي والأنفاق بالتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص وفق خطط مدروسة يومية وأسبوعية وشهرية، لتحقيق أهداف البلدية في التعقيم وأهداف البرنامج الوطني للتعقيم، كما اتاحت الفرصة للموظفين الإداريين في البلدية التطوع للمشاركة في أعمال التعقيم لخدمة الوطن والمجتمع.

كما أكدت بلدية مدينة الشارقة أن قطاع الزراعة والبيئة يبذل جهوداً كبيرة في تعزيز المظهر الجمالي للإمارة الباسمة من خلال المسطحات الخضراء التي تزداد عاماً بعد آخر وفق خطة سنوية لزيادتها، والزهور المتناسقة التي ترسم لوحات فنية هندسية جميلة في مختلف الشوارع والميادين، كما تولي البلدية هذه المسطحات اهتماماً كبيراً من خلال توفير أفضل أساليب الريّ والاعتناء الكامل بها بشكل يومي.

وأكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة ثابت الطريفي أن البلدية تولي الزراعة أهمية كبيرة اتساقاً مع رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتعمل باستمرار على الحفاظ عليها من خلال النهج المتميز في أساليب الزراعة والري وزراعة أشجار النخيل والحفاظ على الأشجار المعمرة التي تعتبر تاريخاً وإرثاً أصيلاً تفوح منه رائحة الماضي العريق.

وأشار الطريفي إلى أن البلدية ومن خلال قطاع الزراعة والبيئة تقوم بشكل سنوي على زيادة المسطحات الخضراء بنسبة 15%، حيث بلغت مساحتها في مدينة الشارقة حتى الربع الأول من العام الجاري 18 مليون متر مربع، تحظى جميعها باهتمام ومتابعة كبيرة.

4 مليون زهرة

من جانبه أوضح مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة المهندس حسن التفاق أن البلدية تقوم بشكل سنوي بزراعة أكثر من 4 ملايين زهرة في مختلف الشوارع والميادين، كما تشجع المواطنين على الزراعة من خلال توفير الشتلات الزراعية بأسعار رمزية، حيث شهد الربع الأول من العام الجاري توزيع أكثر من 10 آلاف شتلة متنوعة، تهدف من خلالها البلدية إلى التشجيع على الزراعة وزيادة المسطحات الخضراء.

وأشار التفاق إلى أن قطاع الزراعة يواصل تقديم العديد من خدماته الإلكترونية ضمن نظام العمل عن بعد وذلك تماشياً مع توجيهات حكومة الشارقة وضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يقوم بها القطاع، وخصوصاً ما يبذله من جهود كبيرة في مجال التعقيم لجميع المباني التابعة للبلدية ومراكزها الخدمية، وجميع الشوارع والمناطق السكنية والتجارية والصناعية والحيوية والعامة.

خدمة الصرف الصحي

وأكد المهندس مدير إدارة الصرف الصحي في بلدية مدينة الشارقة جعفر علي جعفر أن الإدارة قامت خلال الربع الأول من العام الجاري بتوصيل حوالي 170 مبنى سكني وتجاري بشبكة الصرف الصحي، كما أصدرت 208 تصاريح عدم ممانعة خلال عملها بنظام العمل عن بعد، وإجراء 474 عملية تسليك لشبكات الصرف الصحي ضمن اعمال الصيانة الوقائية لشبكات الصرف الصحي والملاحظات الواردة عبر مركز الاتصال.

وأوضح مدير إدارة الصرف الصحي أن البلدية وفرت خدمة سحب مياه الصرف الصحي عبر موقعها الإلكتروني ضمن منظومتها الرقمية، حيث تم تقديم الخدمة مجاناً حسب ما وجه المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ضمن حزمة الإعفاءات والتسهيلات التي أقرّها، وتوفير الخدمة حسب آلية العمل المتبعة في تقديم الخدمة المجانية وتعاملت مع جميع الطلبات بالدقة اللازمة وخصوصاً في ظل تلقيها اعداداً كبيرة منها، وحرصت على تنظيمها جميعها خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام لكل طلب.

خطوات استباقية

من جانبها أكدت مدير إدارة الخدمات البيئية وصال جاسم حبش أن الإدارة واصلت تقديم معظم خدماتها بصورة رقمية حيث وفرت الإدارة أكثر من 12 خدمة تقدمها عبر الموقع الإلكتروني وحرصت على توفير كل الأدوات اللازمة والموظفين للتعامل معها وفق أفضل المعايير.

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