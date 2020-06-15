بالفيديو.. حمدان بن محمد يوجّه رسائل شكر جديدة لأبطال خط الدفاع الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

في لفتة تقدير جديدة لما قدموه من إسهامات كبيرة في خدمة الوطن، وحماية جميع أفراد المجتمع في هذه المرحلة الاستثنائية، بثّ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، مقطع فيديو عبر حساب سموه على موقع «إنستغرام»، تضمن رسائل شكر لأبطال خط الدفاع الأول على جهودهم الاستثنائية في مواجهة «كوفيد-19»، من الأطقم الطبية والشرطية والدفاع المدني، والإسعاف وفرق التعقيم، وفرق النقل، وكذلك للمعلمين والإعلاميين، وغيرهم ممن قدموا خدمات جليلة لأجل سلامة المجتمع وحمايته من تداعيات جائحة «كورونا» منذ اليوم الأول للأزمة.

ويبدأ الفيديو بمشهد بانورامي لمدينة دبي، مع مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: «لا مستحيل مع الإصرار.. ولا مستحيل مع الإيمان.. ولا مستحيل مع الحياة»، فيما اُختتم الفيديو بعبارة: «معاً نحن أقوى». بينما تخلل العمل مشاهد عدة بتشكيلات متنوعة شارك فيها أكثر من 100 من مركبات وحافلات الشرطة والإسعاف والدفاع المدني، والفرق الميدانية التي اجتمعت معاً لتكوّن عبارة «شكراً لكم». الفيديو - الذي أعدته «براند دبي» الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع «دن إيفينتس» من المجموعة الإعلامية العربية، وشركة «أي. او درونز»، بالتعاون مع عدد من الجهات - يوثّق من خلال الصورة رسائل شكر نفذت بمشاركة 120 طائرة من طائرات الدرونز المسيّرة عن بُعد، لتشكيل لوحات من نور أضاءت سماء دبي، جاءت في مقدمتها صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وعلامة النصر الثلاثية الشهيرة لسموه، وصور رمزية للتدابير الوقائية الأساسية التي يجب على جميع أفراد المجتمع الحفاظ على تطبيقها.

وتظهر في خلفية الفيديو مجموعة من أهم معالم دبي، كبرج خليفة، وبرواز دبي، وبرج العرب، وشارع الشيخ زايد، إذ استخدمت أضواء طائرات الدرونز لكتابة عبارة «القادم أجمل» في سماء دبي، وهي إحدى المقولات المُلهمة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إذ تحتفي المبادرة بإطلاق وسم #القادم_أجمل. كما تظهر في الفيديو لوحات مضيئة في سماء دبي لعبارات تضمنت «شكراً إماراتنا»، و«شكراً شعبنا» و«شكراً أبطالنا»، في بادرة تقدير للجهود الكبيرة التي بذلها الجميع خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها جهود أبطال خط الدفاع الأول منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد.

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