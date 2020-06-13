المصدر: الامارات اليوم

كمامة

اشتكى قراء لجوء البعض في مراكز التسوق إلى وضع كمامة الوجه بطريقة مخالفة، بحيث تغطي الفم فقط أو جزءاً منه، دون منطقة الأنف، وفي بعض الحالات منطقة الذقن فقط، لافتين إلى أن ذلك يحدث أمام أعين الأشخاص الذين يتولون إدارة هذه المراكز.

توصيل

عانى مواطنون ومقيمون وجود بطء في خدمة توصيل الطلبات إلى المنازل لمتاجر معروفة عبر مواقعها على الإنترنت، مؤكدين أنهم أجروا عمليات شراء لمنتجات غذائية ومعقمات، ودفعوا قيمتها إلكترونياً، لكنها لم تصلهم بعد قرابة الأسبوع من الشراء، بدعوى الضغط الكبير على الخدمة.

صالونات

نوّهت قارئة بما تقوم به بعض الصالونات النسائية من تعقيم النساء عند دخولهن إلى الصالون، وفرض إجراءات صارمة لضمان سلامة الزبائن والعاملين.

«درب»

دعا قراء إلى تطوير خدمة تطبيق «درب»، التابع لدائرة النقل في أبوظبي، نظراً لأن مواعيد وصول الحافلات العامة المذكورة في التطبيق لا تتسم بالدقة.

إنترنت

اتصل قارئ بخدمة العملاء في بنك وطني، لإنجاز إحدى المعاملات، وتم إبلاغه بأن فترة الانتظار تتجاوز الساعة، وأن بإمكانه تقديم معاملته عبر الخدمات المصرفية في الموقع الإلكتروني، لكنه حينما قدم الطلب عبر الإنترنت تلقى رسالة بضرورة التواصل مع خدمة العملاء عبر الهاتف.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم

٠٥٠٢٢٩٩٥٥١

مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء

غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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