بالفيديو.. «شرطة الدرّاجات الهوائية».. متطوعون يرصدون مخالفي «تقييد الحركة»

المصدر: محمد فودة - دبي

أتاحت شرطة دبي تجربة استثنائية لأفراد المجتمع، ولاقت استجابة كبيرة من آلاف المواطنين والمقيمين، وهي مشاركة فرق الدرّاجات الهوائية في خط الدفاع الأول في جولات ليلية للتأكد من التزام سكان الإمارة بإجراءات «تقييد الحركة» وقت برنامج التعقيم الوطني، وشاركت «الإمارات اليوم» المتطوعين وشرطة دبي هذه الجولات، لتتعرف إلى جانب مضيء من أزمة فيروس كورونا (كوفيد-19)، التي عززت التلاحم بين الشرطة والجمهور.

وبحسب منصة شرطة دبي التطوعية، بلغ عدد المسجلين الراغبين في المشاركة نحو 6000 متطوع، فيما شارك فعلياً 166 متطوعاً في 560 جولة منذ إطلاق المبادرة التي حققت صدى اجتماعياً واسعاً، وشارك فيها دبلوماسيون من دول عدة، وفنانون وإعلاميون.

ورصدت «الإمارات اليوم» خلال الجولة الليلية تلاحماً بين أفراد شرطة دبي والمتطوعين، إذ يتيح الضابط المسؤول للمتطوعين الحديث إلى الأشخاص الذين يتحركون في أوقات تقييد الحركة بعد الـ11 مساء، والتعرف إلى أسباب خروجهم، وما إذا كانوا يحوزون تصريحاً من عدمه، وفي حال ما إذا كان الشخص مخالفاً يتخذ الضابط الإجراءات اللازمة حياله. وأبدى متطوعون حماسهم البالغ في هذه التجربة الفريدة، التي تجري في أجواء رائعة لم تخلُ من مواقف طريفة، وأظهروا قدراً كبيراً من المسؤولية، بينما يحاولون لعب دور رجال الشرطة، وسط أجواء عززتها استراتيجية القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، بضرورة إشراك أفراد المجتمع في جميع مبادرات شرطة دبي، إذ يعتبرهم ركناً أصيلاً في المنظومة الأمنية.

وقال نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري، العقيد محمد أهلي، إن المبادرة تتيح لأفراد المجتمع المشاركة في خدمة الوطن في إطار المسؤولية المجتمعية، تحت شعار «الجميع مسؤول عن الجميع»، من خلال التطوّع في فرق الدراجات الهوائية التخصصية للشرطة.

وأشار إلى أن دور المتطوعين في المبادرة يتمثل في التوعية بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، وذلك من خلال تقديم معلومات حول الإجراءات والتدابير الخاصة بمكافحة انتشار الفيروس.

ولفت إلى أن المتطوعين يسهمون مع أفراد شرطة دبي في نشر التوعية بمناطق «جي بي أر» و«المرابع العربية»، و«سيتي ووك»، وبوليفارد الشيخ محمد بن راشد، والخوانيج.

من جهته، قال مدير منصة شرطة دبي للتطوّع، النقيب خليفة الروم، خلال الجولة الليلية إن نحو 6000 شخص سجلوا للمشاركة في المبادرة المجتمعية، لافتاً إلى أن الإقبال كان كبيراً للغاية، وحرص كثير منهم على الحضور بشكل متكرر. وأضاف أن إجمالي المشاركين حتى الآن في الجولات الليلية مع فرق الدراجات الهوائية 166 متطوعاً، رجالاً ونساء ينتمون إلى أكثر من 30 جنسية، نفذوا 560 رحلة بالدراجة في شوارع الإمارة بمناطق يصعب الوصول إليها بواسطة الدوريات التقليدية.

إلى ذلك قالت المتطوعة عائشة لاشكري، إنها لا يمكن أن تنسى هذه التجربة، فإنها المرة الأولى التي ترى فيها هذا الجانب الساحر من دبي ليلاً، كما تعرفت إلى دور رجال الشرطة في خط الدفاع الأول، مؤكدة أن هذا أقل ما يمكن أن تسهم به في خدمة بلادها وهذه المؤسسة الرائعة التي تبذل جهداً كبيراً لتعزيز الأمن وسلامة الجميع.

امرأة مخالفة مع سبق الإصرار

رصد فريق الدراجات الهوائية في منطقة المارينا امرأة أوروبية تمارس رياضة الجري في نحو الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، وبسؤالها برّرت خروجها في وقت برنامج التعقيم الوطني بأن هذا هو اليوم العالمي للجري.

وردّ عليها الضابط المسؤول بأنه كان في إمكانها الخروج مبكراً للجري والعودة في الوقت المحدد، وحاولت التحايل على الموقف لكن الضابط اتخذ حيالها الإجراءات القانونية اللازمة.

166

متطوعاً في 560 جولة منذ إطلاق المبادرة.

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