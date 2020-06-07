«تنمية المجتمع» في دبي تدرس الأوضاع المعيشية لأفراد المجتمع

المصدر: دبي -الإمارات اليوم

أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي أمس بالتعاون مع إدارة بحوث السياسات في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، استطلاعاً للرأي لقياس الأثر الحالي والمتوقع لانتشار جائحة كورونا على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية لسكان الإمارة، بمختلف فئاتهم وجنسياتهم. وتهدف الهيئة من خلال الاستطلاع إلى التعرف على الاحتياجات الاجتماعية المستجدة للأفراد والأسر وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يتيح وضع حلول وتطوير برامج تلبي هذه الاحتياجات.

ودعت الهيئة كافة أفراد الجمهور في إمارة دبي من مواطنين ومقيمين إلى المشاركة في الاستطلاع للتعرف على آرائهم لما لها من أثر هام في اتخاذ التدابير والإجراءات التي تعزز سلامة ورفاه المجتمع، وتخفف من تحديات أفراده من الإماراتيين والمقيمين في الوقت الراهن.

وبينت الهيئة أن الاستطلاع تم تطويره بناء على الظروف والمتغيرات التي فرضتها أزمة انتشار وباء كورونا على مختلف القطاعات بدءاً من القطاع الاجتماعي مررواً بالقطاع الاقتصادي والتعليمي والانعكاسات التي أحدثتها على نمط الحياة اليومية لأفراد المجتمع والأسر وتغير الاحتياجات والأولويات، مؤكدةً أن البيانات التي سيوفرها الاستطلاع بالاستفادة من آراء المشاركين ستتيح رؤية أوضح لهذه الانعكاسات يمكن البناء عليها في وضع خطط عملية سريعة للتعامل مع التحديات والتخفيف من أعباء أفراد المجتمع على اختلاف فئاتهم وجنسياتهم.

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