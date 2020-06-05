نزلاء مؤسسات عقابية في دبي يؤدّون امتحانات نهاية العام الدراسي

المصدر: دبي - وام

بدأ نزلاء الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، بإجراء امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري عن بعد، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومنطقة دبي التعليمية.

وتقدم للامتحانات - تحت إشراف إدارة تعليم وتدريب النزلاء - 15 نزيلاً بنظام الدراسة من المنازل، من الصف السابع إلى الصف الحادي عشر، فيما ستقام امتحانات الصف الثاني عشر لاحقاً.

وقال مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية، العميد علي الشمالي، إن امتحانات هذا العام تأتي في ظروف استثنائية، حيث ارتأت الإدارة العامة أن تكون امتحانات نهاية العام الدراسي للنزلاء عن بُعد، لتحقيق التباعد الجسدي للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، والحد من انتشاره.

وأضاف أن الإدارة فتحت باب التسجيل لتعليم المنازل للطلبة النزلاء في مختلف المراحل الدراسية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ومنطقة دبي التعليمية، مؤكداً حرص القيادة العامة لشرطة دبي على المعاملة الإنسانية للنزلاء، وترسيخ حقوقهم الاجتماعية في مساعدتهم على الاندماج بالمجتمع، ليعولوا أنفسهم بعد فترة العقوبة وقضاء المدة المحكوم بها عليهم.

وأوضح أن دور المؤسسات العقابية لا يقتصر على عزل الجاني عن المجتمع، بل يتضمن إصلاحه وتأهيله لحياة اجتماعية شريفة، لذلك عمدت الى توفير كل الإمكانات للنزيل لاستغلال طاقته عبر البرامج التعليمية والتدريبية في العديد من المجالات، ومن ضمنها فتح باب الدراسة للراغبين في استكمال مراحلهم الدراسية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news