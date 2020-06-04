"بلدية دبي" تنفي انتشار جراد صحراوي في الإمارة وتحذر من "المعلومات المغلوطة"

نفت بلدية دبي ما تم تداوله أخيراً، من معلومات ومقاطع فيديو مصورة تحذر أفراد المجتمع من انتشار للجراد في مناطق بدبي، مؤكدة أن ما تم تداوله قديم يعود لتاريخ 24 من الشهر الماضي، وأن إمارة دبي حالياً خالية من تجمعات الجراد.

وأكدت البلدية لـ"الإمارات اليوم" أن الوضع حاليا مستقر بشكل كامل ولا يوجد أسراب من الجراد حاليا في إمارة دبي، ودعت جميع أفراد المجتمع عند رؤية مثل هذه الحالات تحديد موقع تجمع الجراد، والإبلاغ المباشر عنها عن طريق مركز الاتصال على رقم "800900" ، وسوف تقوم البلدية بشكل عاجل وسريع للتحرك للموقع والتحقق من الحالة والتعامل معها وفق الإجراءات المتبعة، وشددت على ضرورة عدم تداول مثل هذه المقاطع التي تسبب الهلع والخوف عن أفراد المجتمع والرجوع إلي بلدية دبي عند الحاجة إلي الاستفسار علي تلك الظواهر.

واستنكرت البلدية استخدام بعض الأشخاص ضعف المعرفة والدراية وتحمل بلدية دبي المسؤولية القانونية للأشخاص الذين يقومون بنشر أي معلومات مغلوطة دون التأكد من المصدر.

وكان قد انتشرت أخيراُ مقاطع فيديو تظهر انتشار الجراد الصحراوي بكثافة علي الطرقات وفي أجواء بعض المناطق، ويتم تحذر أفراد المجتمع منها، وطالبوهم بإغلاق النوافذ والأبواب وعدم فتحها وحددوا مناطق مثل "البرشاء، ونخلة جميرا، ومنطقة دبي مارينا"، وبعد مراجعة هذه المقاطع تبين أنها قديمة بتاريخ 24/5/2020 ، وإحداها في منطقة دبي مارينا حيث تعرض مدينة دبي لمرور أعداد من الجراد الصحراوي المتحرك نتيجة تعرض الإمارة لرياح جنوبية شرقية نشطة ساعدت علي تحرك الجراد الصحراوي من مناطق التكاثر في شرق الخليج العربي ومرورها علي إمارة دبي.

وتؤكد بلدية دبي أن لديها منظومة متكاملة من الإجراءات الدقيقة وخطة طوارئ معتمدة للتعامل مع انتشار الآفات الزراعية وفور رصد تجمعات من الجراد خلال الفترة الأخيرة في عدة مناطق تم التحرك من قبل فرق المكافحة للتعامل معها ومتابعتها والرد علي استفسارات الجمهور بشأنها وقد تبين أن هذه الأسراب متحركة ولم تستقر في مدينة دبي إلا في بعض المناطق القليلة وتم التعامل معها ومكافحتها علي مدار 3 أيام للتأكد من القضاء عليها بشكل كامل وإجراء عدة عمليات للمسح والاستكشاف للتأكد من عدم وجود أي أجزاء من تلك الأسراب في بعض المناطق