كيف تعاملت شرطة أبوظبي مع غير الملتزمين بحظر التنقل عند النقاط الأمنية؟

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

على الرغم من الإعلان المسبق بوقت كاف عن تطبيق حظر التنقل بين مدن إمارة أبوظبي، ومن وإلي الإمارة، بدءا من الثلاثاء الماضي، ولمدة أسبوع، تعزيزا لجهود برنامج المسح الوطني لمكافحة فيروس "كورونا"، إلا أن بعض السائقين أصروا على التحرك بمركباتهم ومحاولة التنقل بين مدن الإمارة، الأمر الذي تسبب في تكدس للمركبات عند بعض النقاط الأمنية.



وحول تعاملها مع السائقين عند النقاط الأمنية، أكدت شرطة أبوظبي أنها سمحت فقط بمرور السائقين الذين حصلوا على تصاريح الحركة بناء على احتياجاتهم الضرورية، فيما وجهت غير الملتزمين بقرار حظر التنقل إلى العودة من حيث ما أتوا، مشددة على ضرورة التزام جميع السائقين بالإجراءات الاحترازية والوقائية المقررة.



ودعت شرطة ابوظبي الجمهور إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة بخصوص حظر التنقّل من وإلى أبوظبي وبين مدنها تفاديا للازدحام المروري عند النقاط الامنية المتواجدة على طرق الامارة ، وأخذ التصاريح من موقع شرطة ابوظبي الالكتروني قبل التنقل.



وقامت شرطة أبوظبي بتفعيل 12 نقطة امنية على مداخل ومخارج مدن ابوظبي لمتابعة تنفيذ القرار الصادر عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا وذلك دعماً لمشروع المسح الوطني للحد من انتشار فيروس كوفيد 19.



وذكرت أن النقاط الأمنية على الطرق الرئيسية تعمل على مدار اليوم لمدة 24 ساعة في اليوم خلال قرار حظر التنقل، حيث يسمح لسكان كل مدينة بالتنقل داخل مدينتهم وفقا لبرنامج التعقيم الوطني، ويشمل الحظر التنقل بين مدن الامارة (أبوظبي- العين -الظفرة) والدخول والخروج من وإلى الإمارة، ويستثنى الموظفين في القطاعات الحيوية وأصحاب الأمراض المزمنة لمراجعة المستشفيات وحركة نقل البضائع الضرورية.



ودعت شرطة أبوظبي إلى ضرورة تكاتف الجميع لإنجاح عملية المسح المنظم، موضحة أن قرار حظر التنقل بين المدن ومن وإلى خارج أبوظبي جاء لتكملة سلسة الاجراءات الحالية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

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