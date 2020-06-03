دوائر عجمان جاهزة للعودة إلى المكاتب بإجراءات احترازية

المصدر: محمد الرفاعي ـ عجمان

حددت الجهات الحكومية في عجمان مع العودة التدريجية للعمل من المكاتب عدة اشتراطات وضوابط وإجراءات احترازية للحفاظ على سلامة الموظفين والمراجعين، أهمها وضع بوابات للتعقيم، والتباعد الاجتماعي بين الموظفين لمسافة لا تقل عن مترين، ودخولهم وخروجهم من نقاط منفصلة، وقياس درجة حرارتهم باستمرار، وارتداء قفازات وكمامات، وعدم المصافحة، وإثبات الحضور والانصراف عبر الهاتف المتحرّك عوضاً عن نظام البصمة، ووضع أجهزة للتعقيم في جميع المرافق.

ودعت الجهات الحكومية أفراد المجتمع إلى ضرورة إنجاز معاملتهم عبر التطبيقات الذكية الخاصة بمنصات حكومة عجمان، ومراجعة مراكز خدمة سعادة المتعاملين للمعاملات التي يصعب إنجازها عبر المواقع الإلكترونية حفاظاً على سلامتهم، لافتة إلى أنها قامت بتفعيل برامج التعقيم الشامل في مرافقها، وتتأكد من جاهزية مقار العمل يومياً وفقاً للتدابير والإجراءات الاحترازية، وتتولى إعداد تقرير وترفعه إلى الجهات المختصة عن مدى موائمة رجوع الموظفين لمكاتبهم وتقبل المتعاملين للإجراءات الاحترازية والوقائية لرفع نسبة دوام الموظفين بمقار عملهم خلال الفترة المقبلة.

وأكدت عدد من الجهات الحكومية لـ «الإمارات اليوم» أنها جاهزة لاستقبال عدد أكبر من الموظفين خلال الفترة المقبلة بناء على تقديرات الجهات المعنية بالإمارة، واستعدادها للعودة التدريجية للجميع قريباً، وذلك لالتزامها واتخاذها كل التدابير الاحترازية لاستقبال الموظفين وتهيئة أماكن العمل، مطالبة الموظفين بضرورة عدم التهاون في الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية، بما يتناسب مع المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أنها قامت باستقبال الموظفين الذين استأنفوا أعمالهم من المكاتب بشعارات وعبارات تحفيزية وإيجابية لبدء مرحلة عمل جديدة بثقة عالية.

وأكدت بلدية عجمان أنها قامت بالتزامن مع الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة عجمان اتجاه الوضع الراهن والتعميم الصادر بعودة موظفيها للعمل المكتبي بنسبة 30% باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بين الموظفين، توفير أجهزه كشف الحرارة والكمامات والقفازات بالإدارات المختلفة، لافتة إلى أنها تعمل يومياً على تعقيم كافة إداراتها وأقسامها، ووضعت ممرات للتعقيم بمعظم إداراتها والمراكز التابعة لها لتعقيم الموظفين والحفاظ على سلامتهم أثناء تواجدهم بمقار عملهم.

فيما أكدت مدير عام دائرة عجمان الرقمية، عهود شهيل، أن الدائرة بدأت منذ الأحد الماضي عملها بنسبة 30% من موظفيها، مشيرة إلى أن الحكومة الرقمية ملتزمة بالقوانين والإجراءات الاحترازية التي حددتها الجهات المعنية بالدولة والإمارة للحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين والموظفين والمجتمع بشكل عام، لافتة إلى أنها مستمرة في توظيف الحلول الذكية والمبتكرة والأدوات والوسائط التقنية في منظومة العمل، وتشجيع المتعاملين على استخدام القنوات والتطبيقات الذكية لحكومة عجمان التي تمكنهم من إتمام جميع معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان بما يوفر وقتهم وجهدهم.

من جانبه قال مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، علي عيسى النعيمي، أن الدائرة وضعت ضوابط إلزامية في أماكن العمل للموظفين، مشيراً إلى نسبة الموظفين الذين يعملون من الدائرة 30% وقد تزيد خلال الفترة المقبلة، وذلك بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها للحفاظ على سلامة الموظفين والتي تتمثل في تهيئة المكاتب لضمان التباعد الجسدي، وتطبيق نظام الدوام المرن، واثبات الحضور والانصراف عبر الهاتف المتحرّك عوضاً عن نظام البصمة، وتوزيع كمّامات وقفّازات، والالتزام بتعقيم وتطهير المرافق بشكل دوري، وذلك لتسريع عودة الحياة إلى طبيعتها وتشجيع المستثمرين على الاستمرار في أعمالهم.

وأفاد مدير عام دائرة الموارد البشرية بعجمان، راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، بأن الدوائر الحكومية بالإمارة أظهرت التزامها منذ بدأ اليوم الأول لعودة الدوام المكتبي، مشيراً إلى أن جميع الموظفين الذين رجعوا إلى مقار عملهم تقيدوا بالإجراءات الاحترازية الصحية.

وبين أن الدوائر الحكومية عملت على وضع ملصقات تظهر أهمية التباعد الاجتماعي بين الموظفين لمسافة لا تقل عن مترين، ووفرت نقاط دخول وخروج منفصلة للموظفين، وقياس درجة حرارتهم، مشيراً إلى أنه تم تفعيل برامج التعقيم الشامل في الجهات الحكومية، والتأكد من جاهزية مقار العمل وفقاً للتدابير والإجراءات الاحترازية.

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