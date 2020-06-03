«محمد بن راشد للعلماء» يستقبل الترشيحات لعضوية دفعته الجديدة

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أعلن مجلس علماء الإمارات استقبال الدفعة الثانية للترشيحات للعضوية في مَجْمع محمد بن راشد للعلماء، الذي يعد أكبر تجمع للعلماء والباحثين من ذوي الإنجازات والإسهامات من مختلف التخصصات العلمية في الدولة. وأكدت وزيرة الدولة للعلوم المتقدمة رئيسة المجلس، سارة بنت يوسف الأميري، أن حكومة الإمارات تحرص على تعزيز دور العلماء والباحثين في دعم المسيرة التنموية للدولة والاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، والإسهام في مواجهة التحديات الطارئة، مثل فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، من خلال الاستفادة من خبراتهم ومعارفهم، في دعم العلوم وبيئة البحث العلمي في الدولة، وتفعيل مشاركة العلماء في مختلف المجالات.

ويتواصل فتح باب الترشيح للانتساب إلى المجمع حتى 15 يونيو، ليتم بعدها إعداد قائمة نهائية للطلبات المؤهلة ومن ثم مراجعة الطلبات وتقييم المرشحين من قبل لجنة اختيار الأعضاء ومجلس علماء الإمارات، وأخيراً الإعلان عن القائمة النهائية للمؤهلين في سبتمبر المقبل.

ويمكن للراغبين بالتقدم لعضوية المجمع تقديم طلب الترشح من خلال الموقع الإلكتروني: www.MBRAS.ae، كما يمكنهم التعرف إلى آلية التسجيل بالانضمام إلى الجلسة التعريفية التي يعقدها المجمع الأحد المقبل، من خلال إرسال بريد إلكتروني إلى mbras@science.gov.ae.

ويعد مجمع محمد بن راشد للعلماء المرجع الأساسي للعلماء والباحثين في دولة الإمارات، ويضم في عضويته أفضل العقول والخبرات والمختصين في الدولة من ذوي الإنجازات.

وهو يضم حالياً أكثر من 33 عضواً تم اختيارهم وفقاً لآليات ومعايير محددة طورت استناداً إلى المقاييس «الببليومترية» ومؤشر البحث العلمي الإماراتي، إضافة إلى مجموعة من العلماء المختصين والباحثين الشباب لضمان شمولية جميع التخصصات والمجالات العلمية في المجمع الذي تمتد فيه العضوية لأربع سنوات وللمنتسبين سنتين.

وتركز معايير اختيار الأعضاء على تأثير العالم والباحث في مجاله العلمي عالمياً، حيث يسعى المجمع إلى اختيار أكثر الباحثين والعلماء تأثيراً في مجالهم العلمي من خلال مخرجات أبحاثهم وإنجازاتهم وإسهاماتهم التطويرية داخل الدولة.

وإضافة إلى ذلك، فعلى المتقدم للعضوية أن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراه، أو ما يعادلها‬ في سنوات الخبرة في مجاله.

كما يشترط في العضوية الشرفية أن يكون للباحث إسهامات في تأسيس أو تطوير المجتمع العلمي في الإمارات، وهي غير محصورة بالمقيمين في الإمارات بل تهدف إلى استقطاب العقول والخبرات التخصصية إلى الدولة.

كما يشترط للمنتسبين المتخصصين أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من سنوات الخبرة في مجالات الهندسة والعلوم الطبيعية والعلوم الصحية، وأن يعمل في البحوث المتخصصة في المجالات ذات الأولوية في الدولة، وأن تكون نسبة تأثير مخرجاتها وبالأخص نسبة اقتباس المنشورات عالية.

أما للمنتسبين الشباب فيتم اختيار من هم من ذوي الإنجازات الاستثنائية في مجالهم، حيث يشترط أن يكون لهم أبحاث منشورة في دوريات علمية مرموقة. كما يجب على المتقدمين من الشباب أن يكونوا من الطلاب أو العاملين في مجال البحث العلمي، وألا يتجاوز عمر المرشح 35 عاماً.

ويضم مَجْمع محمد بن راشد للعلماء عدداً من المجالس الاستشارية واللجان التي تعمل وفق رؤية واضحة لتحقيق أهدافه المتمثلة بتعزيز مكانة الدولة في مجال البحث العلمي.

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