متسوّقون يخالفون الإجراءات الاحترازية بمراكز تجارية في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

رصدت جولة ميدانية لـ«الإمارات اليوم»، عدم التزام مراكز تسوق تجارية بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس «كورونا»، والسماح بدخول أطفال وكبار السن إلى مراكز التسوق، وعدم ارتداء زبائن صالونات حلاقة كمامات أو قفازات، والانتظار داخل الصالونات، الأمر الذي يظهر عدم التزام البعض، رغم صدور تعليمات بإلزامية ارتداء الكمامات والقفازات وعدم دخول الأطفال أقل من 12 سنة، ومن هم فوق 60 سنة.

وقال حراس أمن في المراكز، إنهم لا يملكون أي سلطة قانونية لمنع الزبائن من الدخول ودورهم يقتصر على الحراسة وقياس درجة الحرارة، فيما أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، أنه سيتم إبلاغ الشرطة عن المخالفين للتعليمات.

وعلق مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، بأن الدائرة أصدرت تعميماً بمنع دخول كبار السن فوق 60 سنة والأطفال أقل من 12 سنة وأصحاب الأمراض المزمنة المراكز التجارية، لوجود مخاطر صحية عليهم، وسيتم التواصل مع إدارات المراكز التجارية لإبلاغهم بالتواصل مع الشرطة، والإبلاغ عن أي شخص مخالف للإجراءات الاحترازية والتعليمات باعتبارها مخالفة يترتب عليها عقوبات وفقاً للائحة التي أصدرها النائب العام في الدولة.

وأوضح أن حارس الأمن موظف ينفذ التعليمات ويجب على الجميع الامتثال للتعليمات، لافتاً إلى أن الدائرة تنفذ حملات رقابية على صالونات التجميل النسائية والرجالية للتأكد من التزامها بالإجراءات الاحترازية الوقائية من ارتداء الكمامات والقفازات.

من جانبه قال حارس أمن في مركز تجاري، فضل عدم ذكر اسمه، إنه لا يملك سلطة منع كبار السن وأصحاب الهمم والأطفال أقل من 12 سنة من دخول المراكز التجارية، مؤكداً أن البعض يتجاهل التعليمات ويصر على الدخول مع أسرته، فيما يلتزم البعض بعدم الدخول وينتظر أسرته في المركبة لحين الانتهاء من التسوق.

وأضاف أنه على الرغم من وجود ملصقات بالاشتراطات الواجب تنفيذها على أبواب مراكز التسوق، وقيامه برفقة زملائه بتوعية المتسوقين من كبار السن والحوامل والأطفال وأصحاب الهمم بعدم الدخول حفاظاً على سلامتهم، إلا أن البعض يصر على عدم الالتزام ولا يبالون بالاشتراطات الوقائية والصحية.

وأشار إلى أنه يجب تكثيف حملات التوعية والتثقيف من أجل التزام الجميع بالقرارات وتنفيذ تعليمات حراس الأمن في مراكز التسوق، لأنهم مسؤولون عن تطبيق القرارات والحفاظ على سلامة وصحة المتسوقين والعاملين في المراكز.

وأفاد حارس أمن آخر، بأنه لا يملك سلطة لإجبار المتسوقين من كبار السن على إظهار هويتهم للتأكد من عمرهم، خصوصاً أن بعضهم يرفض الكشف عن عمره ويدعي أنه أقل من 60 سنة، رغم أن مظهرهم يدل على أنهم فوق الـ60 عاماً ومن الفئات غير المسموح لها بدخول مراكز التسوق.

وأوضح أن البعض يتجاوب مع تعليمات حراس الأمن وينتظر أمام المركز التجاري لحين انتهاء مرافقه من التسوق، فيما يرفض آخرون الامتثال ويصرون على الدخول إلى المركز، لافتاً إلى أنه في حال توافر مركز شرطة عند مدخل المركز التجاري فإن الجميع سيلتزم بالإجراءات الاحترازية لوجود سلطة تطبق القانون في المكان.

وقال مدير صالون حلاقة في عجمان، فضل عدم ذكر اسمه، إنه لا يستطيع منع الزبائن من الدخول إلى الصالون دون ارتداء الكمامات والقفازات، وإن دوره يقتصر على وضع ملصق بالاشتراطات الوقائية التي فرضتها الجهات المختصة لدخول صالونات التجميل.

وأشار إلى أن بعض الزبائن غير الملتزمين يدخلون الصالون ويجلسون بانتظار دورهم رغم توعيتهم من قبل العاملين في الصالون بارتداء الكمامات والقفازات حتى لا يتعرضوا للمساءلة القانونية، لأنه في حال دخل المفتشون سيتم مخالفتهم لعدم ارتداء الكمامات والقفازات، كما أنهم يعرضون سلامتهم وسلامة الآخرين للخطر.

وذكر أنهم رفضوا بشكل نهائي الحلاقة لأي طفل أو كبير في السن حتى لا يتعرضوا للمخالفة.

وقالت مسؤولة صالون تجميل نسائي، إنه رغم استقبال الزبائن بالحجز المسبق والتنبيه على عدم استقبال الأطفال والمرضى وكبار السن، إلا أن بعض الزبائن يأتون بصحبة أطفال دون حجز ويصرون على الانتظار.

وأكدت أنها رفضت استقبال زبائن من أصحاب الهمم وكبار السن، التزاماً بالإجراءات الاحترازية، وحرصاً على السلامة والصحة العامة، مشيرة إلى أن الصالون ملتزم بالتعليمات والقرارات من أجل المحافظة على سلامة الجميع.

وقال المتسوقون عدنان عكاوي، ورائد عبدالستار، وضياء علوي، إنهم اضطروا إلى أصحاب أطفالهم دون 12 سنة إلى المراكز التجارية لشراء ملابس لهم بعد زيادة أوزانهم، لافتين إلى أنهم دخلوا المركز رغماً عن حراس الأمن.

فيما أقر عيسى رشدي، ورامي حجي، وغسان العضل، بأنهم اضطروا إلى اصطحاب آبائهم من كبار السن إلى صالونات الحلاقة، من أجل حلاقة الرأس واللحية، موضحين أنهم وقعوا تحت ضغوط نفسية نتيجة إلحاح آبائهم عليهم ورفضهم قص شعرهم في المنزل.

اشتراطات وغرامات

تنص لائحة العقوبات لمخالفي قرارات الحجر والوقاية على أن غرامة الدعوة للتجمع 10 آلاف درهم، والمشارك في الدعوة 5000 درهم، كما تصل غرامة عدم ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة أو وسائل النقل العام إلى 3000 درهم.

وأفادت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بأن «هناك اشتراطات تم تعميمها على المراكز التجارية، وهي حظر دخول كبار السن فوق 60 عاماً والأطفال دون 12 عاماً».

ونبهت على زوّار المراكز بأن مدة التسوق يجب ألا تتخطى ساعتين، للحد من ازدحام المتسوقين، والحفاظ على بقاء نسبة 30% من الطاقة الاستيعابية للمتسوقين داخل المراكز التجارية.

«اقتصادية رأس الخيمة» طالبت إدارات مراكز التسوّق بإبلاغ الشرطة عن غير الملتزمين.

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