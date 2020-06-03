حظر الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة اعتباراً من 15 يونيو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تطبّق وزارة الموارد البشرية والتوطين، اعتباراً من منتصف يونيو الجاري، قرار حظر تأدية الأعمال التي تؤدى تحت الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً وإلى الساعة الثالثة من بعد الظهر، وذلك حتى 15 سبتمبر المقبل.

ويأتي تطبيق القرار الصادر عن وزير الموارد البشرية والتوطين، ناصر بن ثاني الهاملي، في ظل الالتزام الكبير من قبل أصحاب العمل على امتداد السنوات الماضية، نتيجة الوعي والإدراك لأهمية القرار في الحفاظ صحة وسلامة العمال، وتجنيبهم المخاطر التي قد يتعرضون لها خلال أداء أعمالهم في وقت الحظر الذي يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة في كل عام.

ومن المقرر استثناء الأعمال التي يتحتم فيها، لأسباب فنية، استمرار العمل دون توقف من فترة الحظر المنصوص عليها، شريطة أن يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين، وشروط السلامة والصحة العامة، ووسائل ومواد الإرواء، مثل الأملاح والليمون وغيرهما، مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، إضافة توفير الإسعافات الأولية في موقع العمل، إلى جانب الالتزام بتطبيق التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19).

وألزم القرار أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل العمال بأن يوفروا لهم مكاناً مظللاً للراحة خلال فترة توقفهم عن العمل.

وبموجب القرار، فإن ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما لا تتجاوز ثماني ساعات عمل، وفي حالة قيام العامل بالعمل أكثر من ذلك خلال الـ24 ساعة، فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً، يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً، حسب أحكام قانون تنظيم علاقات العمل.

وتعاقب كل منشأة لا تلتزم بتطبيق أحكام وشروط القرار بغرامة قدرها 5000 درهم عن كل عامل، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال الذين يتم تشغيلهم خلال فترة الحظر، إضافة إلى إيقاف ملف المنشأة المخالفة، أو خفض درجة تصنيفها في نظام تصنيف المنشآت المعتمد لدى الوزارة، وذلك بناءً على مدى جسامة المخالفة المرتكبة.

وترصد الوزارة المخالفات عن طريق أدوات رقابية عدة، من ضمنها البلاغات الواردة لمركز الاتصال المجاني، والتي تتحقق منها الوزارة قبل إقرارها على المنشأة، وللمنشأة الحق بالتظلم خلال 30 يوماً من تاريخ فرض المخالفة، وذلك من خلال تقديم طلب مشفوع بالمستندات، تتم دراسته من قبل لجنة خاصة للبت فيه بشكل نهائي.

ودعت المجتمع إلى تقديم البلاغات عن طريق مركز الاتصال على الرقم 80060، لما له من دور في تعزيز الشراكة مع المجتمع في الرقابة على تطبيق القرار.

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