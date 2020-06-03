%90 التزام الأفراد بالإجراءات الوقائية في أبوظبي

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أكد مدير عام شرطة أبوظبي، اللواء مكتوم الشريفي، أن هناك التزاماً من المجتمع بالإجراءات الوقائية والأنظمة المعمول بها، بنسبة تفوق الـ90%.

وقال الشريفي إنه قد يتم تمديد قرار حظر التنقل، الذي بدأ العمل به أمس، إلى أيام أو أسبوع آخر، بناءً على المعطيات ونتائج المسح الوطني والأعمال التي يتم إنجازها، وقرار لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أنه سيتم تسهيل وصول المسافرين إلى مطارات الدولة، ومنح تصاريح الحركة للحالات الإنسانية والمرضية، حسب الحالات الضرورية.

وأكد أهمية تعاون الأفراد مع الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، والالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية خلال هذه الفترة.

إلى ذلك، بدت الطرق الرئيسة الرابطة بين أبوظبي ـ دبي، وأبوظبي ـ العين، وأيضاً الطرق المؤدية إلى مدينة الظفرة، في الاتجاهين، صباح أمس، خالية تماماً من المركبات للمرة الأولى، وذلك مع بدء تفعيل قرار حظر تنقل الأفراد بين مدن إمارة أبوظبي الثلاث: (أبوظبي، العين، الظفرة)، وأيضاً من وإلى إمارة أبوظبي، وهي الطرق التي تشهد عادة كثافة مرورية، خصوصاً في ساعات الذروة.

ومن جهتها أقامت شرطة أبوظبي 12 نقطة أمنية على مداخل ومخارج المدن التابعة للإمارة، دعماً لمشروع المسح الوطني للتغلب على فيروس «كورونا»، وتطبيق قرار حظر تنقل الأفراد بين مدن الإمارة، وكذا من وإلى إمارة أبوظبي، محذرة أصحاب المركبات من مخالفة قرار الحظر، إذ سيتم تطبيق العقوبات المقررة على المخالفين، منبهة إلى أن غرامة مخالفة حظر التنقل تبلغ 3000 درهم.

وأكدت أن حظر التنقل بين مدن إمارة أبوظبي، قاصر على منع الحركة من مدينة إلى أخرى، أما التنقل بين المناطق الداخلية في المدينة الواحدة فمسموح به مع الأخذ في الاعتبار الالتزام ببرنامج التعقيم الوطني، حسب المواعيد المقررة من العاشرة مساءً إلى السادسة صباحاً.

وقال موظفون يقطنون في مدينة ومقر عملهم في مدينة أخرى، إنهم لم يتوجهوا إلى أعمالهم أمس، التزاماً بقرار حظر التنقل، متسائلين هل يمكنهم التنقل من خلال بطاقة العمل؟

من جانبها أكدت شرطة أبوظبي أن قرار حظر التنقل جاء للحد من انتشار فيروس كورونا، وعلى الجميع الالتزام به لمدة أسبوع لمصلحة المجتمع، مشددة على أنها ستكون حازمة في تطبيق قرار حظر التنقل، داعية الأفراد الذين يعملون في مدينة ويقطنون في أخرى إلى الالتزام بعدم التنقل والاستقرار في مدينة واحدة، خلال أسبوع حظر التنقل، خصوصاً أن دوام الموظفين في الفترة الحالية ليس مطبقاً بنسبة 100%.

وأعلنت شرطة أبوظبي توفير تصاريح للتنقل بين مدن الإمارة والخروج منها خلال فترة حظر التنقل من خلال «نظام تصاريح الحركة - أبوظبي»، على الموقع الإلكتروني لشرطة أبوظبي، داعية الجمهور إلى الالتزام بالقرارات الصادرة عن الجهات المختصة ومراعاة التوقيتات المحددة لبرنامج التعقيم الوطني داخل مدن الإمارة.

تعزيز حملة المسح الوطني

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة، عن حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها (أبوظبي والعين والظفرة) اعتباراً من أمس ولمدة أسبوع.

ويشمل الحظر جميع سكان الإمارة، ويستثنى بتصريح خاص الموظفون في القطاعات الحيوية وأصحاب الأمراض المزمنة.

القرار يسمح بحرية التنقل الداخلية في المدينة الواحدة.

شرطة أبوظبي حذرت أصحاب المركبات من مخالفة القرار.

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