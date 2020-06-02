الشارقة تلزم جميع مواقع تحضير وتجهيز الاطعمة بتركيب كاميرات مراقبة قبل نهاية العام الجاري

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة:

ألزمت بلدية الشارقة جميع مواقع تحضير وتجهيز الأطعمة بالإمارة بتركيب كاميرات مراقبة قبل نهاية العام الجاري، والإسراع إلى تركيب الكاميرات داخل مواقعها تفاديا للمخالفة القانونية، وذلك للرقابة على آلية تحضير الأطعمة للحفاظ على السلامة العامة.

وأكدت البلدية خلال نشرها للتعميم على مواقعها الإلكترونية أنه تم إلزام مواقع تحضير الأطعمة من مطاعم وكافتيريات ومطابخ ومخابز بتركيب الكاميرات وجميع المنشآت التي لها اختصاص بتحضير الأطعمة حفاظاً على النظافة العامة والسيطرة والرقابة على طرق تحضير الأطعمة والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية اللازمة بما يضمن الحفاظ على سلامة المستهلكين وصحتهم.

وحددت البلدية 5 اشتراطات لتركيب الكاميرات في مواقع تحضير الأطعمة والمنشآت ذات الصلة، وهي، أن لا تقل السعة التخزينية للكاميرات عن 6 شهور، وتمكين مفتشي الأغذية من الاطلاع على تسجيلات الكاميرات عند الطلب، وعدم محو تسجيلات الكاميرات بدون موافقة خطية من قسم رقابة الأغذية بالبلدية، وإلزام جميع المنشآت المستهدفة بتركيب كاميرات في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الإعلان، وتعهد مستثمر المنشأة كتابيا لقسم الرقابة بالبلدة بالالتزام بالاشتراطات واللوائح المنصوص عليها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news