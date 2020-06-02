بالفيديو.. لأول مرة طريق أبوظبي- دبي خالٍ من المركبات

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي :

بدت شوارع، أبوظبي _دبي وأبوظبي _العين وكذا الطرق الرئيسة المؤدية إلى مدينة الظفرة، صباح اليوم، ولأول مرة، خالية تماما من المركبات، مع بدء تفعيل قرار حظر تنقل الأفراد بين مدن الإمارة الثلاث أبوظبي ، العين ، الظفرة، وكذا من وإلي إمارة أبوظبي.



وأقامت شرطة أبوظبي 12 نقطة أمنية على مداخل ومخارج المدن التابعة لإمارة أبوظبي، دعما لمشروع المسح الوطني للتغلب على فيروس "كورونا"، وتطبيق قرار حظر تنقل الأفراد بين مدن الإمارة وكذا من وإلي إمارة أبوظبي.



وأكدت أن حظر التنقل بين مدن إمارة أبوظبي، قاصر على منع الحركة من مدينة إلى أخرى فقط، أما التنقل بين المناطق الداخلية في المدينة الواحدة، فهو مسموح مع الأخذ في الاعتبار الالتزام ببرنامج التعقيم الوطني حسب المواعيد المقررة من الساعة العاشرة مساءا إلى الساعة السادسة صباحا.



وأكدت أنه لا يوجد استثناءات في تطبيق حظر التنقل، لافتة إلى أن إدارة الأزمات والطوارئ أصدرت هذا القرار للحد من انتشار فيروس كورونا ، ويجب على الجميع تحمله لصالح المجتمع والتعاون في تنفيذه لمدة أسبوع .



وأكدت أن شرطة أبوظبي ستكون حازمة في تطبيق قرار حظر التنقل، داعية الأفراد الذين يعملون في مدينة ويقطنون في مدينة أخرى، إلى الالتزام بعدم التنقل والاستقرار في مدينة واحدة، خلال أسبوع حظر التنقل، خاصة وأن دوام الموظفين في الفترة الحالية ليس مطبقا بنسبة مائة في المائة.



من جانبها أتاحت وزارة الداخلية خدمة الحصول على تصريح الحركة الاتحادي لتمكين الافراد من التنقل خلال فترة التعقيم الوطني، حيث تتيح لهم خيرين الاول الحصول على تصريح داخل الإمارة والثاني للتنقل عبر الإمارات المختلفة.



من جهة أخرى أعلنت شرطة أبوظبي توفير تصاريح للتنقل بين مدن امارة ابوظبي وللخروج من الامارة خلال فترة حظر التنقل اعتبارا من اليوم 2 يونيو ولمدة أسبوع من “نظام تصاريح الحركة- أبوظبي”، على الموقع الالكتروني لشرطة أبوظبي، داعية الجمهور الى الالتزام بالقرارات الصادرة عن الجهات المختصة ومراعاة التوقيتات المحددة لبرنامج التعقيم الوطني داخل مدن الإمارة.



وكانت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي أعلنت مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي عن حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها (أبوظبي والعين والظفرة) اعتباراً من يوم الثلاثاء 2 يونيو لمدة أسبوع.



ويشمل الحظر جميع سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين، ويستثنى بتصريح خاص الموظفون في القطاعات الحيوية وأصحاب الأمراض المزمنة لمراجعة المستشفيات وحركة نقل البضائع الضرورية، بينما يسمح لسكان مدن الإمارة بالتنقل داخل مدينتهم خلال أوقات برنامج التعقيم الوطن

ويأتي ذلك لتعزيز فعالية حملة المسح الوطني وللحد من انتشار فيروس كوفيد-19، واستكمالاً لسلسلة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتقليل المخالطة، والمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع.

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