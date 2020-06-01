12 نقطة شرطية على مداخل ومخارج أبوظبي لتنفيذ حظر التنقل

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي :

أفاد نائب مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، العميد سالم بن براك الظاهري، أنه تم إقامة 12 نقطة فرز على مداخل ومخارج المدن التابعة لإمارة أبوظبي، دعما لمشروع المسح الوطني للتغلب على فيروس "كورونا"، وتطبيق قرار حظر تنقل الأفراد بين مدن الإمارة الثلاث أبوظبي ، العين ، الظفرة، وكذا من وإلي إمارة أبوظبي، الذي يدخل حيز التنفيذ الساعة 12 منتصف الليل.

وقال الظاهري إن حظر التنقل بين مدن إمارة أبوظبي، قاصر على منع الحركة من مدينة إلى أخرى فقط، أما التنقل بين المناطق الداخلية في المدينة الواحدة، فهو مسموح مع الأخذ في الاعتبار الالتزام ببرنامج التعقيم الوطني حسب المواعيد المقررة من الساعة العاشرة مساءا إلى الساعة السادسة صباحا.

وأكد أنه لا يوجد استثناءات في تطبيق حظر التنقل، لافتا إلى أن إدارة الأزمات والطوارئ أصدرت هذا القرار للحد من انتشار فيروس كورونا ، ويجب على الجميع تحمله لصالح المجتمع والتعاون في تنفيذه لمدة أسبوع .

وأكد أن شرطة أبوظبي ستكون حازمة في تطبيق قرار حظر التنقل، داعيا الأفراد الذين يعملون في مدينة ويقطنون في مدينة أخرى، إلى الالتزام بعدم التنقل والاستقرار في مدينة واحدة، خلال أسبوع حظر التنقل، خاصة وأن دوام الموظفين في الفترة الحالية ليس مطبقا بنسبة مائة في المائة.

من جانبه أوضح وكيل دائرة الصحة في أبوظبي دكتور جمال الكعبي أن خطوة حظر التنقل جاء لضمان عملية المسح الوطني عن المصابين بفيروس كورونا، لافتا إلى أن مواجهة فيروس كورونا المستجد عملية مدروسة ومنظمة، وفي سباق زمني للسيطرة على الفيروس، من خلال فحص الأشخاص وتقصي المصابين والعزل، بهدف القضاء على الفيروس في جميع الأماكن.

وقال إن هناك فرقا ميدانية تذهب لإجراء الفحص في مناطق ذات كثافة العالية، وكشف الحالات المصابة ، حيث نتعامل مع الفيروس كوباء حتى إشعار آخر، مؤكدا استمرار إجراء الفحوصات اللازمة حتى تكون عدد حالات الإصابة صفر

وكانت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي أعلنت مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي عن حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها (أبوظبي والعين والظفرة) اعتباراً من يوم الثلاثاء 2 يونيو لمدة أسبوع

ويشمل الحظر جميع سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين، ويستثنى بتصريح خاص الموظفون في القطاعات الحيوية وأصحاب الأمراض المزمنة لمراجعة المستشفيات وحركة نقل البضائع الضرورية، بينما يسمح لسكان مدن الإمارة بالتنقل داخل مدينتهم خلال أوقات برنامج التعقيم الوطن

ويأتي ذلك لتعزيز فعالية حملة المسح الوطني وللحد من انتشار فيروس كوفيد-19، واستكمالاً لسلسلة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتقليل المخالطة، والمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع

من جانبها أتاحت وزارة الداخلية خدمة الحصول على تصريح الحركة الاتحادي لتمكين الافراد من التنقل خلال فترة التعقيم الوطني، حيث تتيح لهم خيرين الاول الحصول على تصريح داخل الإمارة والثاني للتنقل عبر الإمارات المختلفة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news