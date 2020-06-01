المصدر: دبي-الامارات اليوم.

ممرات

اقترح قارئ على ملاك المباني السكنية، والمحال التجارية، تخصيص ممرات ذكية للتعقيم، بحيث يتم تعقيم كل من يدخل المبنى أو المحل، كإجراء احترازي للتقليل من إمكانية انتشار عدوى فيروس «كورونا».

مخلَّفات

شدد قارئ على أهمية القيام بحملة توعوية، بمختلف اللغات، للتعامل مع مخلفات الكمامات والقفازات التي ترمى في الطرقات، مع التحذير من احتمال نقلها العدوى، كما أنها تشوه المنظر العام للشوارع.

بعثات

تساءلت طالبة مواطنة عن فرص تقديمها للدراسة في الجامعات المحلية داخل الدولة، وفي الوقت نفسه تقديم طلب ابتعاث للدراسة في إحدى الجامعات الخارجية، مشيرة إلى أنها تريد ضمان فرصة دراسية أكاديمية، سواء داخل الدولة أو خارجها.

تجمعات

رغم التشديد على ضرورة الالتزام بعدم التجمع، في ظل انتشار فيروس «كورونا»، إلا أن سكاناً في أبوظبي لاحظوا وجود تجمعات شبابية، في أكثر من مكان.

شراء

نصحت ربة منزل الأمهات بمراقبة أبنائهن أثناء التسوق الإلكتروني، في ظل ظروف «كورونا». وقالت إنها فوجئت برسالة من بنكها تفيد بمحاولة دفع مشتريات ببطاقتها، رغم وجودها في المنزل، قبل أن تكتشف أن ابنها أدخل بيانات البطاقة بغرض الشراء من موقع مجهول الهوية.

منصة

طالب ذوو طلبة في مدارس خاصة بالشارقة، ممن يجد أبناؤهم صعوبة في استخدام المنصة الخاصة بالتعليم الإلكتروني، الجهات المختصة وإدارات هذه المدارس بوضع آلية لتفادي بعض تلك الصعوبات، تيسيراً على الطلبة.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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