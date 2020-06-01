تدريب على «الإجراءات الوقائية» بالتزامن مع «الدوام المكتبي»

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن التدريب الإلكتروني على التدابير الوقائية واجتياز التقييم المرفق به، يُعد شرطاً أساسياً للسماح لموظفي الجهات الحكومية بدخول مواقع العمل، لافتة إلى تنفيذ ورش ومحاضرات تدريبية افتراضية للموظفين، على مدار الأسبوع الجاري، حول العودة التدريجية لمقار العمل.

وشهد اليوم الأول لعودة الموظفين التدريجية إلى دوامهم المكتبي الاعتيادي، حالة من السعادة البالغة بين الموظفين، إذ احتفلوا بالجمع الذي افتقدوه بسبب عملهم عن بعد، وسط إجراءات احترازية مشددة داخل المؤسسات كافة، فيما اقترح عدد من الموظفين تفعيل ساعات الدوام المرنة وتطبيق نظام التناوب بين بعضهم بعضاً.

وتفصيلاً، استأنفت الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية، العمل من المكاتب، تدريجياً، أمس، بنسبة 30% من المجموع الإجمالي للموظفين، بعد فترة توقف دامت لأكثر من ثلاثة أشهر، زاول خلالها الموظفون مهامهم الوظيفية «عن بُعد»، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة لمواجهة تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

ومع بداية العودة للدوام المكتبي بدأت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أمس، تنفيذ سلسلة ورش ومحاضرات تدريبية افتراضية لموظفي الوزارات والجهات الحكومية، حول العودة التدريجية لمقار العمل، وآليات تنظيم العمل الحكومي، متضمنة شرحاً للدليل الاسترشادي الذي أصدرته أخيراً بشأن بيئة العمل المكتبية والعمل من مقار العمل في ظل الظروف الطارئة.

وخصصت الهيئة لموظفي الجهات الاتحادية، أربع محاضرات بخاصية الاتصال المرئي، على مدار الأسبوع الجاري، باعتباره أول أسابيع العودة التدريجية لدوام الموظفين من مقار أعمالهم، حيث عقدت المحاضرة الأولى أمس، فيما تعقد الثانية اليوم، على أن تكون الثالثة غداً، والأخيرة بعد غدٍ.

وشدّدت الهيئة على أن التدريب الإلكتروني على التدابير الوقائية واجتياز التقييم المرفق به، يُعد شرطاً أساسياً للسماح للموظفين بالدخول إلى مواقع العمل، حيث يتم الاستناد إلى التدريبات الإلكترونية والتطبيقات الذكية لسد الاحتياجات التدريبية، ومنها المتوافرة في العديد من مصادر التعلم الإلكتروني.

ووجّهت الهيئة في دليل استرشادي أصدرته أخيراً بشأن بيئة العمل المكتبية والعمل من مقار العمل في الظروف الطارئة، بضرورة الالتزام بتدريب الموظفين على ممارسات السلامة أثناء التنقل، من خلال حثّهم على ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، وتجنب الخروج في ساعات الذروة، وتزويدهم بالمواد المعقمة لاستخدامها في وسائل النقل العام. كما شدّدت على أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة من إدارات المباني في ما يتعلق باستخدام مواقف السيارات، بناء على عدد الموظفين الموجودين في المبنى.

ودعا الدليل إلى الاهتمام بتنظيم عملية الدخول لمقر العمل بعد استيفاء المعايير والاشتراطات المطلوبة لمنع الازدحام، والمحافظة على التباعد الاجتماعي، وعدم استخدام جهاز البصمة لتثبيت الحضور والانصراف حتى إشعار آخر، مع توفير نقاط دخول وخروج منفصلة لتقليل الاتصال بين الموظفين، مؤكداً ضرورة قياس درجة حرارة الموظفين والمتعاملين قبل الدخول إلى جهة العمل.

وفي ما يتعلق بإجراء عمليات التنظيف العميق داخل المباني والمنشآت، دعا الدليل إلى تحديث قائمة التنظيف العميق وفق المواعيد، مع مراعاة عرض القائمة في مواقع واضحة للعيان، على أن يضاعف عدد مرات تنظيف المواقع الأكثر اكتظاظاً والأسطح المشتركة والردهات، واستراحة الموظفين، ودورات المياه، والمصاعد، والسلالم، وتحديد الأسطح المعرضة بشكل أكبر للاستخدام واللمس.

وأكد الدليل أهمية زيادة عدد مرات تعقيم المناطق المشتركة لتصبح كل ساعتين بدلاً من كل ست ساعات، مع استخدام وسائل التعقيم المعتمدة على الأشعة فوق البنفسجية لتنظيف مراكز إسعاد المتعاملين، والمرافق المتعلقة بتقنية المعلومات، إضافة إلى تعقيم السلع والطرود المنقولة بين المرافق في جهتي الإرسال والاستلام.

ودعت الهيئة جهات العمل والموظفين إلى تحمل المسؤولية المجتمعية وتأكيد دور كل فرد في الحفاظ على صحة المجتمع بأكمله، وتقديم المشورة للزملاء بشأن الممارسات الآمنة والتوعية بعواقب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.

وتحت وسم «عودة الموظفين» أعرب موظفون في جهات حكومية وخاصة، عن سعادتهم البالغة بعودتهم إلى الدوام من المكاتب، معتبرين هذه الخطوة نذير خير وتفاؤل بعودة جهات العمل إلى طاقتها الكاملة.

وقال صاحب أحد الحسابات على «تويتر»: «عودة إلى المكاتب مفعمة بالحيوية والنشاط وإنجاز الأعمال، أشعر بسعادة وإيجابية ودافعية أقوى لممارسة مهامي الوظيفية».

وقال آخر: «أشعر بسعادة كبيرة بسبب عودتنا إلى العمل في المكاتب ولقاء الإخوة والأخوات مرة أخرى مع تطبيق الإجراءات الاحترازية».

وذكرت صاحبة حساب أن قرار العودة التدريجية للدوام المكتبي «يُعد مؤشراً لاكتمال السعادة بعودة الزملاء الأعزاء قريباً إن شاء الله»، كما اعتبرت أخرى أن عودة الموظفين إلى أعمالهم، خطوة تشعر بالأمل بأن القادم أجمل.

وأكد صاحب حساب أن عودة الموظفين لمكاتبهم في اليوم الأول تمت بسلاسة، حيث التزم الجميع بارتداء الكمامات، وشهدت أجواء العمل حماسة وتفاؤلاً كبيرين، بينما اقترح صاحب حساب تفعيل نظام ساعات الدوام المرنة، مع الالتزام بتطبيق نظام التناوب بين الموظفين بعضهم بعضاً، بهدف ضمان وجود أقل عدد منهم في المكاتب، مقابل ضمان استمرارية الأعمال دون توقف، وهو ما أيّده عدد كبير من المتابعين.

واستقبل موظفون يومهم الأول للدوام المكتبي بتعليقات عبرت عن سعادتهم، أبرزها: «بالرغم من أننا كنا نعمل عن بُعد، لكن بعودتنا إلى المكاتب انتابنا شعور بأننا نعمل لأول مرة، خصوصاً أننا نسينا كيفية التواصل مع السيستم وأرقام الهواتف الداخلية، ومكان الطابعة».

18 إجراء وقائياً تضمن بيئة عمل آمنة

1- تشجيع خيارات العمل المرنة.

2 - التعقيم الشامل وإجراء عمليات التنظيف العميق.

3 - تكثيف الحملات التوعوية.

4 - استخدام اللوحات الإلكترونية الإرشادية.

5 - الإنجاز والمتابعة والتوثيق للعمليات والإجراءات.

6 - رصد المتغيرات الصحية للموظفين بصورة دورية.

7 - تقليل التكدس على أسطح المكاتب.

8 - الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الموظفين.

9 - استخدام الحواجز الوقائية.

10 - تفعيل فريق الخط الساخن.

11 - إتمام المعاملات المالية إلكترونياً.

12 - الإبلاغ الفوري عند الاشتباه في الإصابات.

13 - مراعاة السعة الاستيعابية للمكاتب والمرافق.

14 - تقنين دخول الزوّار والموردين.

15 - متابعة تطبيق الإرشادات الاحترازية.

16 - الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتقليل الاتصال المباشر.

17 - توزيع نطاقات العمل.

18 - تحمل المسؤولية المجتمعية.

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