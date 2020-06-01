«المعرفة» تستقبل متعامليها بورود معقمة

المصدر: أمين الجمال - دبي

استقبلت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، أمس، متعامليها من ذوي الطلبة ومسؤولي مدارس بالورود المعقمة لإسعادهم بالعودة الحميدة إلى العمل، فضلاً عن توفير أدوات التعقيم، واتباع الإجراءات الوقائية، ومنها جهاز فحص درجات الحرارة لمستخدمي المبنى قبل الدخول، وتعقيم المبنى بصورة مستمرة، من أجل توفير بيئة صحية للموظفين والمتعاملين.

وشمل التعقيم المكاتب وقاعات الاجتماعات، والممرات والأبواب وأماكن الاستقبال.

وراعت الهيئة الإرشادات الخاصة بالتباعد الاجتماعي عند اختيار مكان الجلوس الخاص بالموظفين أو المتعاملين، ووفرت غرف عزل لمن يظهر عليه أعراض ارتفاع درجة الحرارة أو أي أعراض أخرى.

وشجعت المتعاملين على الاستفادة من القنوات الذكية للحصول على خدماتها، والامتناع عن الدفع نقداً.

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