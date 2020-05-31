105 موظفين يعودون للعمل اليوم من مكاتبهم في مقار وزارة تنمية المجتمع

المصدر: هنادي أبو نعمة - دبي

أكدت مديرة إدارة الموارد البشرية في وزارة تنمية المجتمع هدى السويدي ل "الامارات اليوم"، عودة نحو 105 موظفين في اليوم الأول لبدء تطبيق حضور 30% من موظفي الوزارة في ديوانيها في أبو ظبي ودبي، ومراكزها والمكاتب التابعة لها، ومقار الوزارة على مستوى امارات الدولة.

وأكدت السويدي اتباع البروتكول المعتمد في مقار العمل لضمان عودة آمنة لعودة الموظفين، والذي يشمل تطبيق الإجراءات الاحترازية الصحية المتعلقة بالتباعد الاجتماعي بين الموظفين وجاهزية مقار العمل والمكاتب وتهيئتها لاستقبال الموظفين والمتعاملين وفقاً للتدابير والإجراءات الصحية.

وكانت حكومة الإمارات قد أعلنت عن عودة العمل في جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية بنسبة 30% اعتباراً من اليوم الأحد 31 مايو، مؤكدة ضرورة التزام كافة الجهات الاتحادية عند تنفيذها لعودة الموظفين التدريجية لمقار عملهم بتطبيق الإجراءات الوقائية، كما دعت الجهات والمؤسسات الى تطبيق نظام الدوام المرن فيما يتعلق بالحضور والانصراف حفاظاً على سلامة الموظفين في الدخول والخروج من وإلى مقار العمل.

وأعلنت الحكومة العودة التدريجية لمقار العمل باستثناء عدد من الفئات من العودة إلى مقار العمل وتطبيق نظام العمل عن بعد في الحالات الطارئة، وتضم حالات الاستثناء الحوامل، وأصحاب الهمم، والمصابين بأمراض مزمنة وحالات ضعف المناعة، والموظفين من فئة كبار السن. ودعت المؤسسات الى الالتزام بالتخطيط الأمثل لتوفير بنية تحتية تقنية وأنظمة الكترونية داعمة للعمل عن بعد للفئات المستثناة.



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