الدفاع المدني يستقبل موظفيه العائدين إلى المكاتب بإجراءات احترازية

المصدر: محمد فودة-دبي

طالب مدير الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي اللواء راشد ثاني المطروشي الموظفين العائدين إلى العمل في المكاتب ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تضمنها "بروتوكول العودة للعمل " لسلامة الجميع مهنئاً إياهم بالعودة السالمة إلى العمل، ومتمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.

وباشر العاملون في الدفاع المدني بدبي مهامهم الوظيفية وتقديم الخدمات للمتعاملين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ""، وقرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المكتب التنفيذي، بعودة العمل في مكاتب دوائر حكومة دبي 50% .

واتخذت الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، حزمة من التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية قبل عودة الموظفين، والتي اشتملت على عمليات التعقيم للمكاتب في المباني والمنشآت، وكاميرات حديثة لقياس درجات الحرارة للعاملين والمتعاملين، حيث تمتاز بمواصفات متطورة تمكنها من التقاط الأعراض بشكل دقيق وسريع، كما وفرت الإدارة أقنعة وقفازات، وتخصيص غرفة للعزل في حالات الاشتباه، وتزويد العاملين ببروتوكول العودة للعمل

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