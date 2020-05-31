خطوتان لتفعيل الخدمة.. الدفع "إلكتروني" في مركبات الأجرة بأبوظبي

المصدر: أشرف جمال –أبوظبي

أعلن مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، عن الانتهاء من تفعيل خدمة الدفع الإلكترونيفي جميع مركبات الأجرة العاملة بالإمارة، والبالغ عددها 6,180 مركبة، تابعة لــ 7 شركات مشغلة في هذا القطاع.

وأفاد المركز بأن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المبذولة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة في القطاعين العام والخاص، للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمستخدمي المركبات والحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع والحد من مخاطر انتقال العدوى في ظل الظروف الراهنة، حيث يمكن للمتعاملين دفع تعرفة المركبة من خلال تطبيق أجرة أبوظبي بعد الانتهاء من الرحلة مباشرة بطريقة سهلة وآمنة ومريحة بدلاً من الدفع نقداً.

وذكر أنه من أجل تحقيق ذلك يحتاج المتعامل إلى خطوتين، الأولىتحميل تطبيق أجرة أبوظبي المتوفر على"أبل ستور"و"جوجل بلاي"بشكل مسبق، والثانية، إنشاء حساب خاص به في التطبيق يتضمن بيانات البطاقة الائتمانية لتسهيل وتسريع عملية الدفع، منوهاً إلى أنه يدرس حالياً توفير آليات دفع مستقبلية من خلال المحافظ الإلكترونية ومنصات الدفع المختلفة لمنح مستخدمي مركبات الأجرة خيارات دفع متنوعة.

وأشار المركز إلى أنه بالإضافة لمستخدمي مركبات الأجرة من سكان الإمارة، يستفيد من نظام الدفع الجديد ملايينالسائحين كل عام، حيث يتيح لهم دفع تعرفة مركبات الأجرة بكل سهولة ومن دون عناء حمل الأموال أو البحث عن أجهزة الصراف الآلي عندما لا تكون بحوزتهم مبالغ نقدية.

وعلى صعيد آخر، يدعم نظام الدفع الالكتروني الجديد، عملية التحول الرقمي التي ينتهجها مركز النقل المتكامل لتحويل مختلف خدماته إلى خدمات رقمية بما يتماشى مع تطلعات وطموحات المتعاملين ويعزز رضاهم ، فيما تواكب هذه الخطوة أيضا خطة التحول الرقمي لإمارة أبوظبي الهادفة إلى تحويل مدينة أبوظبي إلى مدينة ذكية بمختلف قطاعاتها وخدماتها.

وتخضع جميع وسائل النقل العام بما فيها مركبات الأجرة، بشكل دوري ومستمر، قبل وأثناء وبعد الانتهاء من الخدمة، إلى عملية تعقيم متكاملة، وذلك ضمن مجموعة من التدابير والاجراءات الوقائية الاحترازية التي اتخذها مركز النقل المتكامل لحماية أفراد المجتمع.

وفي نفس الوقت، يُشترط على مركبات الأجرة نقل راكبين اثنين فقط في المقعد الخلفي للمركبة، وكان المركز قد وجه مؤخرا بتركيب فواصل عزل بلاستيكية شفافة بين السائق والركاب لضمان وقايتهم وحمايتهم، فيما يتوفر في العازل نافذة صغيرة يمكن فتحها وتمرير وسيلة الدفع عبرها بطريقة آمنة.

ويلتزم السائقون بممارسات صحية ووقائية من خلال ارتداء الكمامات والقفازات بشكل مستمر حرصا على تحقيق أعلى مستويات الصحة العامة في قطاع النقل.

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