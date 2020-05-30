افتتاح جسر أم سقيم اليوم.. يخفض زمن الرحلة باتجاه شارع الخيل من 18 إلى 7 دقائق

المصدر: هنادي أبو نعمة - دبي

افتتحت اليوم هيئة الطرق والمواصلات في دبي جسراً رئيساً على شارع أم سقيم، يسهم في خفض زمن الرحلة من 18 إلـى 7 دقائق، في الجزء الممتد من شارع الشيخ محمد بن زايد إلى شارع الخيل، كما أعلنت عن إنجاز مشروع الجسور المؤدية لدبي مول هيلز، المكون من 13 جسراً، بينها جسر شارع أم سقيم البالغ طوله 500 متر، بسعة 4 مسارات في كل اتجاه، ليوفر حركة مرورية حرة على امتداده وعند تقاطعه مع مدخل منطقتي دبي هيلز والبرشاء، بطاقة استيعابية تصل إلى 8000 مركبة فـي الساعة فـي كل اتجاه، وليخدم بذلك أكثر من 115 ألف نسمة من سكان المناطق القريبة مثل البرشاء جنوب، وأرجان، ودبـي هيلز، وغيرها.

وأعلنت الهيئة عن إنجاز جميع أعمال مشروع الجسور والطرق المؤدية لـدبـي هيلز مول، الذي يتألف من 13 جسراً، بطول إجمالـي يبلغ 3700 متر، وعرض يراوح بين 11 و22 متراً، وبطاقة استيعابية تقدر بنحو 23 ألفاً و500 مركبة فـي الساعة، والتي سيتم افتتاحها بالتزامن مع افتتاح المول الواقع علـى تقاطع شارعي أم سقيم والخيل.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين فـي هيئة الطرق والمواصلات، مطر محمد الطاير، إن مشروع الطرق والجسور المؤدية لـدبـي هيلز مول، وأعمال البنية التحتية وتطوير شارع أم سقيم، ستسهم فـي توفير مداخل ومخارج مباشرة من شارعي الخيل وأم سقيم لتوفير حركة انسيابية وحرة للدخول إلـى دبـي هيلز مول من كل الاتجاهات، حيث سيتم توفير 3 مداخل للقادمين من منطقة ديرة ومنطقة أم سقيم وكذلك منطقة جبل علي، وتوفير مخارج مباشرة على شارعي الخيل وأم سقيم، كما يسهم المشروع فـي رفع كفاءة شارع أم سقيم والتقاطعات على امتداده وضمان انسيابية الحركة المرورية بالاتجاهين، وكذلك تعزيز الربط بين شارع الشيخ زايد وشارع الخيل وشارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات، وخفض زمن الرحلة على شارع أم سقيم من 18 إلـى 7 دقائق فـي الجزء الممتد من شارع الشيخ محمد بن زايد إلـى شارع الخيل.

وأفاد الطاير بأن المشروع يشمل تنفيذ 13 جسراً وكذلك تنفيذ منحدرات للجسور بطول نحو 2500 متر، لافتاً أن 10 من تلك الجسور تمثل مداخل ومخارج من وإلـى مبنى دبـي هيلز مول من شارع الخيل، والتي تم الانتهاء منها ليتم افتتاحها بالتزامن مع افتتاح دبـي هيلز مول. وأضاف أن 3 جسور تشكل مداخل ومخارج من شارع أم سقيم، حيث تم فصل الحركة المرورية القادمة من شارع أم سقيم وشارع الخيل والمتجهة إلـى دبـي هيلز مول عن المرور العابر، بواسطة الجسور الجديدة التي تتألف من 5 مسارات للدخول المباشر إلـى المول.

ووفقاً للطاير تضمن المشروع أيضاً تطوير بعض الطرق الداخلية في منطقة دبـي هيلز استيت، لتسهيل الحركة المرورية لسكان منطقتي البرشاء جنوب الأولـى والثانية، حيث سيتم ربطها بالطرق والجسور الجديدة ومنطقة دبـي هيلز استيت، كما شمل تنفيذ الإشارات المرورية وتحويل خطوط الكهرباء والاتصالات وخطوط المياه والري والتشجير.

يذكر أنه يمكن الوصول بسهولة إلـى دبـي هيلز مول من وسط مدينة دبـي وتلال الإمارات ودبـي مارينا والمرابع العربية والمجمعات السكنية القريبة عبر شارع الخيل وشارع أم سقيم. ويعد دبـي هيلز مول، إحدى أكبر الوجهات التي تطورها «إعمار» كمشروع مشترك مع «مِراس»، وهو أحد معالم دبـي هيلز استيت المتميزة، حيث يعد الوجهة التي تكمل المجمع السكني والتجاري، إضافة إلـى جذب الزوار من جميع أنحاء العالم. ويمتد دبـي هيلز مول على مساحة مليونَيْ قدم مربعة، ليضم 650 محلاً تجارياً ومطعماً بما في ذلك خيارات الترفيه العائلـي وصالات متعددة لعرض الأفلام ومحل هايبر ماركت.

طرق دبي افتتحت اليوم جسراً رئيسياً على شارع ام سقيم يسهم في خفض زمن الرحلة من 18 دقيقة إلـى 7 دقائق في الجزء الممتد من شارع الشيخ محمد بن زايد إلـى شارع الخيل ، كما أعلنت عن إنجازها لكامل مراحل مشروع الجسور المؤدية ل "دبي مول هيلز"، المكون من 13 جسر. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/YrUXsi4Tr1 — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 30, 2020

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