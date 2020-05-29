محمد بن زايد لـ"برنامج الأغذية العالمي": "قبل أن ترمش عيني سنساعدكم"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي عن اتصال مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، طلب خلاله مساعدة عاجلة لمواجهة وباء كورونا، واستقبله سموه بالترحاب والوعد والتلبية العاجلة.

وقال بيزلي في تغريدة عبر "تويتر": اتصلت بأخي محمد بن زايد وأخبرته أننا نحتاج إلى مساعدة عاجلة فأجابني فوراً: "قبل أن ترمش عيني سنساعدكم"

موقف عظيم سيسجله التاريخ بلسان المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي عندما اتصل في محمد بن زايد لطلب مساعدة عاجلة لمواجهة كورونا



ديفيد بيزلي: اتصلت في اخي محمد بن زايد وأخبرته أننا نحتاج إلى مساعدة عاجلة فأجابني فوراً قبل أن ترمش عيني " سنساعدكم" #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/prDb4HXNgK — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 28, 2020

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