عودة العمل في الوزارات والهيئات الاتحادية بنسبة 30% الأحد المقبل

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت حكومة الإمارات عن عودة العمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية، بنسبة 30%، اعتباراً من الأحد المقبل.

ويأتي القرار في إطار تعزيز استمرارية العمل الحكومي، والعودة التدريجية للموظفين، وتقديم الخدمات الحكومية، بالتوازي مع تطبيق نظام العمل عن بُعْد، للعاملين الذين تم استثناؤهم من القرار.

كما أعلنت الحكومة عن استثناء عدد من الفئات من العودة إلى مقار العمل، وتطبيق نظام العمل عن بعد في الحالات الطارئة، وتضم حالات الاستثناء: الحوامل، وأصحاب الهمم، والمصابين بأمراض مزمنة، وحالات ضعف المناعة، والموظفين من فئة كبار السن.

وتضم الاستثناءات، كذلك، الموظفات اللاتي يقمن برعاية أبنائهن من الصف التاسع فما دون، وممن لديهن أطفال في دور الحضانة، أو من تستدعي حالته الصحية رعاية دائمة في ظل الظروف الطارئة.

ويستثنى الموظفون الذين يقطنون مع الفئات الأكثر عرضة للمخاطر الصحية في السكن نفسه، والمخالطون لهم بشكل مباشر، مثل: كبار السن، وأصحاب الهمم، ومن يعانون أمراضاً مزمنة أو ضعف مناعة. وتبدأ نسبة الحضور بـ30% حداً أدنى، وتتزايد تدريجياً بناء على المستجدات، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية لصحة وسلامة الأفراد والمجتمع، ويتم تقييم ومراجعة القرار كل أسبوع.

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