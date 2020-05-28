المصدر: دبي - الإمارات اليوم

غرف

طرحت سلسلة فندقية، أخيراً، عروضاً مبتكرة، تتيح استئجار الغرف للشركات لاستخدامها للعمل عن بُعْد طوال اليوم، بسعر منخفض، عبر تهيئة تلك الغرف لتوفر مناخاً مناسباً للعمل، مقارنة بالمنازل، يتناسب مع ظروف تقييد الوجود بمقار الشركات بأعداد كبيرة، في ظل جهود مواجهة انتشار فيروس «كورونا».

بقالة

طالب مواطنون ومقيمون بتشديد الرقابة على البقالات، للتأكد من مدى التزامها بدخول الحد المسموح به من المتسوقين، والتباعد الاجتماعي، خصوصاً أنها تشغل حيزاً ضيقاً، قد يشكل بيئة مواتية لانتشار الفيروسات.

احتيال

تلقى متعامل اتصالاً من شخص يدعي أنه يعمل في شركة توفر تسهيلات مالية من البنوك للمتعاملين، في إطار التغلب على تأثيرات «كوفيد-19»، وطلب الإفصاح عن معلومات شخصية بخصوص حسابه حتى يتمكن من مساعدته، وتأتي هذه المكالمات في إطار الاحتيال المالي.

تنزيلات

لاحظ متسوق أن محال تجارية في أبوظبي أعلنت عن تخفيضات سعرية تصل إلى 70%، بالمخالفة لقرار استئناف النشاط الذي يحظر القيام بتنزيلات بعد استئناف النشاط، تجنباً للتجمعات.

رياضة

استغل عدد من مدربي الرياضة في الدولة فترة الحجر المنزلي، لتنظيم دورات تدريبية عن بُعْد، لاقت إقبالاً لافتاً من المشاركين من داخل الدولة وخارجها.

صعوبة

طالب قراء البنوك وشركات الاتصالات بإيجاد طريقة للتواصل بسهولة مع خدمة العملاء، لافتين إلى أنهم يواجهون صعوبة كبيرة في توصيل شكاواهم إلى المساعدين الافتراضيين، وهي الخدمة التي لجأ إليها الكثير من الشركات لتقليل النفقات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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