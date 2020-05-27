شرطة أبوظبي: حماية الأبناء على الإنترنت مسؤولية أولياء الأمور

المصدر: أبوظبي- الإمارات اليوم

أعربت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن تمنياتها بالتوفيق والنجاح للطلبة والطالبات مع العودة للمدارس اليوم الأربعاء واستئناف الدراسة عن بعد داعية الأسر إلى ضرورة متابعة استخدام الأبناء للإنترنت وتطبيقات التواصل الاجتماعي لحمايتهم من عمليات الاستغلال والابتزاز الالكتروني على الشبكة العالمية.

وأوضحت أن شبكة الانترنت أصبحت تشكّل جزءاً هاماً في حياتنا، وفتحت الكثير من الأبواب أمام أطفالنا الذين أصبحوا يتعاملون مع شبكات التواصل بشكل يومي وعلى مدى ساعات طويلة وعلى الرغم من أنها توفر فرص التعلم والخبرات الثرية التي توسع مداركهم وتعينهم على أداء واجباتهم المدرسية وتمدهم بكثير من المعلومات الثقافية الإ ان الحذر واجب لحمايتهم من مخاطر الشبكة العنكبوتية.

وحثت الأباء على ضرورة مراقبة تصرفات وسلوكيات الأبناء في العالم الافتراضي، وتدريبهم على حماية خصوصيتهم وعدم نشر اية معلومات او بيانات أو صور قد يساء استغلالها، والحرص على تحديد أوقات استخدام الانترنت والتقنيات الحديثة حتى لايصبح الأبناء عرضة لإدمان الانترنت.

ودعت الأسر إلى حث الأطفال على عدم حفظ الملفات الهامة في الهواتف او الأجهزة الذكية بمختلف أنواعها، مما قد يتم استغلالها بالقرصنة، إلى جانب عدم فتح أي روابط إلكترونية مشبوهة أو غير معلومة المصدر، وتمكين وسائل الحماية المتبعة في الحواسيب عبر تطبيقات التراسل الفوري واستخدام برامج معتمدة لمكافحة الفيروسات، وعدم مشاركة كلمات المرور مع أي شخص مهما كانت الأسباب.

وأوضحت أن خدمة أمان في شرطة ابوظبي هي قناة اتصال أمنية تستقبل المعلومات (الأمنية والمجتمعية والمرورية) باللغات (العربية والإنجليزية، والأوردو) وتعمل على مدار الساعة بحيث تتيح لأفراد المجتمع الإسهام بدورهم في منع وقوع الجرائم قبل حدوثها بسرية تامة عن طريق قنوات التواصل المتاحة كالرقم المجاني 8002626 (AMAN2626) أو بواسطة الرسائل النصية (2828) أو عبر البريد الالكتروني (aman@adpolice.gov.ae) أومن خلال التطبيق الذكي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي.

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