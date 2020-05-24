رئيس الدولة و نائبه و محمد بن زايد يتلقون تهاني قادة الدول العربية و الإسلامية بعيد الفطر

المصدر:
  • أبوظبي ـ وام
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 تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة  برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد من أصحاب الجلالة و الفخامة و السمو ملوك و رؤساء و أمراء الدول العربية و الإسلامية.

كما تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  و صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة برقيات تهنئة مماثلة بمناسبة عيد الفطر السعيد من أصحاب الجلالة و الفخامة و السمو ملوك و رؤساء و أمراء الدول العربية و الإسلامية.

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