5380 متطوعاً يشاركون في التوعية بـ «كورونا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون البحث والتحري في شرطة دبي، العقيد محمد أهلي، إن 5380 متطوّعاً من 21 جنسية شاركوا في مبادرة شارك مع فرق الدرّجات الهوائية التابعة لشرطة دبي للمساهمة في توعية الجمهور بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة في سبيل مكافحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، منوهاً بالتفاعل الكبير من قبل أفراد المجتمع الذين سجلوا بأعداد كبيرة خلال أربعة أيام.

وأكد أهلي أن الإقبال على التسجيل يعكس مدى الحرص العالي من قبل المتطوعين على خدمة الوطن والعمل الخيري والإنساني، لافتاً إلى أنه سيتم تأهيلهم من خلال محاضرات تثقيفية لنشر التوعية، للمساهمة مع أفراد شرطة دبي في نشر التوعية بمناطق «جي بي آر» و«المرابع العربية» ضمن اختصاص مركز شرطة البرشاء، «السيتي ووك وبوليفارد الشيخ محمد بن راشد» ضمن اختصاص مركز شرطة بردبي، والخوانيج ضمن اختصاص مركز شرطة القصيص وسيتم توسيع نطاق الاختصاصات المحددة طبقاً للخطة.

وحول اشتراطات المشاركة، قال مدير منصة شرطة دبي للتطوّع، النقيب المهندس خليفة محمد الروم، إنها تتضمن تمتع المتقدم باللياقة البدنية المطلوبة لقيادة الدرّاجة الهوائية، وحيازة درّاجة هوائية، وشهادة خلو من فيروس كورونا، وملابس موحدة وارتداء خوذة السلامة.

- اشتراطات المشاركة تتضمن التمتع باللياقة البدنية وحيازة درّاجة هوائية.

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