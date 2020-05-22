9 نقاط بحرية للطوارئ في دبي خلال إجازة العيد

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أكد مدير مركز شرطة الموانئ بالنيابة في شرطة دبي، العقيد سعيد المدحاني أن فرق الأمن البحري والإنقاذ البحري ستكثف دورياتها على الشواطئ خلال إجازة عيد الفطر السعيد، مع الحرص على التحقق من تطبيق رواد المناطق الخاصة بالمشي الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا ومنع انتشاره.

ودعا إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية عند التوجه إلى مناطق المشي قرب الشواطئ، والحفاظ على التباعد الجسدي وعدم التجمع وارتداء الكمامات.

كما وجه المدحاني الصيادين إلى تفعيل خدمة «أبحر بأمان» في التطبيق الذكي لشرطة دبي، لضمان سرعة الاستجابة لهم أثناء الحالات الطارئة، والاتصال بالرقم 999 في حالة الطوارئ.

من جانبه، أكد رئيس قسم الإنقاذ البحري، المقدم علي عبدالله النقبي، تكثيف الدوريات في مناطق المشي القريبة من الشواطئ، باستخدام الدراجات الهوائية لأفراد الشرطة.

وبيّن أن دوريات الدراجات الهوائية ستعمل أيضاً على نشر الوعي بين أفراد المجتمع بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف أن هناك تسع نقاط تمركز للإنقاذ البحري للتعامل مع الحالات الطارئة في دبي خلال إجازة عيد الفطر، تضم غواصين منقذين إضافة إلى زوارق ودراجات مائية ودراجات هوائية مع طواقمها، وكلها جاهزة لخدمة أفراد الجمهور في حال طلب المساعدة أو وقوع أي حالة طارئة.

ولفت إلى أن هناك ثلاث دوريات في منطقة حتا للتعامل مع الحالات الطارئة، ودوريتين بحريتين في منطقة الحمرية، وثلاثاً في منطقة مرفأ ديرة، واثنتين في خور دبي، ودورية واحدة في منطقة الجسر العائم والقناة المائية، ودوريتين في منطقة الجميرا الأولى، ودوريتين في الجميرا الثانية، ودوريتين في منطقة الجميرا الثالثة، ودورية في منطقة عين دبي ودورية في الـ«جي بي آر».

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