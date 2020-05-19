40 ألف فتوى «عن بُعد» خلال النصف الأول من رمضان

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن المركز الرسمي للإفتاء، التابع للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، تقديم فتاوى وإجابات على ما يقارب 40 ألف سؤال وطلب فتوى، خلالَ النصفِ الأولِ من شهرِ رمضانَ، موضحاً أنه أجاب على 39 ألفاً و876 طلب فتوى، بينها 33 ألفاً و700 مكالمة هاتفية، و5011 رسالة نصية، و1165 فتوى إلكترونية.

ووفقاً للمركز، فقد استأثرت «فتاوى العباداتِ» بالقسطِ الأكبرِ من الفتاوى بواقعِ (15 ألفاً و909 فتوى، تَلَتْها الفتاوى العامةُ بواقع 5 آلاف و859 فتوى، ومن ثمَّ فتاوى المعاملاتِ الماليةِ بواقع 3 آلاف و604 فتوى، ثم فتاوى النساءِ الخاصة، بواقع 3 آلاف و21 فتوى، منوهاً إلى أن الفتاوى بلُغةِ الأُوردو مثّلت 2702 من إجمالي عدد الفتاوى، ثم فتاوى القضايا الأسريةِ بواقع 1410 فتوى، والفتاوى باللغة الإنجليزية بواقع 749 فتوى، وأخيرًا فتاوى الشبابِ بواقع 446 فتوى.

وذكر المركز أن الظروف الراهنة فرضت واقعًا مختلفًا في التعاملِ مع الفتاوى الواردةِ إلى المركزِ، حيثُ إنَّه في ظلِّ الإجراءاتِ الاحترازيةِ والوقائيةِ من فيروسِ كورنا المستجَدِّ (كوفيد – 19) وحاجةِ الجمهورِ للاستمرارِ في الحصولِ على خدمةِ الفتاوى بطُرُقِها المختلفةِ خاصةً خلالَ الشهرِ الفضيلِ فقد تمَّت الاستفادةُ من البُنيةِ التحتيةِ المتطورةِ للمركزِ الرسميِّ للإفتاءِ في إتاحةِ المجالِ لاستمرارِ الخدمةِ بنفسِ الجَودةِ والجاهِزيةِ وعبرَ تِقنيةِ العملِ عن بُعدٍ، وفقَ أرقَى المعايِيرِ العالميةِ في جودةِ الخدمةِ وضمانِ تَدفُّقِ المعلوماتِ وسِرّيتِها، حيث تمَّ إتاحةُ الوُصولِ إلى الأنظمةِ الالكترونيةِ والذكيةِ للفتاوى لجميعِ المفتين من بيوتهم لاستقبالِ الفتاوى والإجابةِ عنها دون أن يُسبِّبَ ذلك أيُّ تأثيرٍ على مستوى الخدمةِ وجودةِ الأداءِ.

وأكد أن نسبةُ سعادة المستفتين عن مستوى الخدمةِ في المركزِ بلغت خلالَ فترةِ العملِ عن بعدٍ (94,5%) بحسَبِ النظامِ الالكترونيِّ لاستطلاعِ سعادةِ المتعاملين.

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