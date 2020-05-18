خطة استراتيجية لجمارك دبي في مواجهة "كورونا"

المصدر: دبي-وام

كشف قطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي عن خطة استراتيجية للتعامل مع جائحة كورونا "كوفيد 19" تهدف إلى تحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة تحديات الفيروس حيث وجهت الخطة بالتواصل الدائم مع كافة الجهات المعنية للاطلاع على آخر المستجدات والمشاركة الفاعلة في تنفيذ الخطط والأهداف التي يتم الاتفاق عليها وتفعيل غرفة عمليات على مدار الساعة لتلقي التعاميم والملاحظات المحدثة.

ويؤدي قطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي دوراً رئيساً في الخطوط الأمامية لحماية الأمن الغذائي في السوق المحلي والإمدادات الطبية والوقائية عبر تيسير العمليات التجارية مع الحفاظ التام على أمن وسلامة المجتمع من مخاطر البضائع المهربة والممنوعة.

وقال المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي الدكتور عبدالله بوسناد أنه منذ بدء أزمة التفشي العالمي لفيروس كرونا المستجد "كوفيد 19 "باشر قطاع التفتيش الجمركي في جمارك دبي بوضع خطة استراتيجية للتعامل مع هذه الجائحة تضمن استمرارية وترابط سلسة الإمداد وحماية الاقتصاد وسلامة المجتمع وذلك للإيفاء بمتطلبات السوق المحلي من السلع الأساسية للمواد الغذائية والطبية وترسيخ موقع دبي الرائد في التجارة العالمية مع تطبيق أعلى درجات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لموظفي القطاع في الخطوط الأمامية.

وأضاف أن الخطة الاستراتيجية وفي إطار رؤية القيادة الرشيدة تناولت اتباع أفضل البروتوكولات والممارسات لمواجهة الظروف الصعبة التي يمر بها العالم نتيجة الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا بما يضمن ريادة دولة الإمارات في التصدي لتداعيات الوباء حيث تم عقد اجتماعات دورية مكثفة مع الشركاء الاستراتيجيين و تعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات وتمكين التجار والشركات من احتواء تأثير التفشي العالمي لوباء كورونا على عملياتهم التجارية.

وعلى صعيد الإجراءات الاحترازية لموظفي القطاع في الخطوط الامامية تم إلزام جميع المفتشين بتعليمات الصحة والسلامة من خلال اتباع التدابير الوقائية للحماية من تفشي فيروس كورونا حيث تم توفير كافة المستلزمات الوقائية وبكميات مناسبة.

كما وجهت الخطة الاستراتيجية بإجراء فحص دوري كل أسبوعين للمفتشين العاملين بنظام النوبات وذلك للتأكد من سلامتهم وصحتهم وتوفير ممر تعقيمي آمن للموظفين قبل البدء بأداء عملهم اليومي حيث تم تزويد المراكز الجمركية المختلفة بممر المفتش الجمركي الآمن ويهدف هذا الممر إلى الحفاظ على صحة وسلامة ضباط التفتيش الجمركي وتعقيمهم في أماكن ممارسة مهام وظائفهم ويعمل الجهاز الخاص بالتعقيم داخل الممر على مدار اليوم ويوجد بداخله جميع متطلبات ومستلزمات التعقيم المطلوبة في كافة مراحلها كما تم تزويد المطارات وميناء جبل علي وميناء الحمرية بالكاميرات الحرارية وتعقيم شامل لكبائن الشاحنات القادمة من منفذ حتا الحدودي.

وبناء على التحديثات المستمرة لخطة قطاع التفتيش الجمركي استعداداً للمرحلة المقبلة ومن خلال التعاون المشترك مع الجهات المعنية سيتم تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية التي من شأنها تحفظ سلامة الكادر الوظيفي من المفتشين في المطارات وكذلك العملاء والمسافرين ومن تلك الإجراءات الملصقات التحذيرية والتوعوية وعازل بلاستيكي بمواقع تقديم الخدمة وملصقات أرضية لتحديد مناطق الوقوف والمحددة بمترين بين كل مسافر وكذلك إعادة توزيع كراسي انتظار العملاء بما يحقق معايير السلامة هذا بالإضافة للإجراءات الوقائية التي تم اتباعها من خلال تطبيق خطط الطوارئ للتعامل مع الوضع الراهن مثل إعادة توزيع كادر التفتيش وتحديث بعض أنظمة وإجراءات العمل ودمج بعض أقسام التفتيش الخاصة بالمراقبة والسيطرة .

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