بلدية رأس الخيمة تطلق جميع خدماتها إلكترونياً

المصدر: رأس الخيمة- الإمارات اليوم

أطلقت دائرة بلدية رأس الخيمة جميع خدماتها إلكترونياً، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة وتزامناً مع إستراتيجية إمارة رأس الخيمة للتحول الإلكتروني والذكي وتسهيل تقديم الخدمات لشرائح المجتمع المختلفة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية ضمن جودة عالية في الوصول لخدمات دائرة البلدية وبكل سهولة ويسر وبوقت قياسي.

وقال مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة منذر محمد بن شكر: إن "الدائرة تعمل بكل إمكانياتها لإسعاد المتعامل وتوفير احتياجاته الخدمية بكل يسر وسرعة، وتسعى أيضاً إلى تحقيق التميز المنشود في الخدمات التي تقدمها الدائرة وتفعيل التواصل المستمر مع الجمهور".

وأشارت لجنة التحول الرقمي في الدائرة إلى أنه في المرحلة الأولى تم تحويل كافة الخدمات إلى خدمات إلكترونية وذلك عبر الموقع الإلكتروني لحكومة رأس الخيمة www.rak.ae وموقع دائرة بلدية رأس الخيمة www.mun.rak.ae والتي شملت خدمات القطاعات المختلفة كقطاع الأراضى وقطاع الشؤون الفنية، وخدمات قسم الأملاك وخدمات إدارة الصحة العامة.

وتدرس الدائرة حالياً المرحلة الثانية من المشروع والتي ستتضمن خرائط مكانية وخدمات إلكترونية وذكية مترابطة بين الإدارات وكذلك سيتم إعادة هيكلة بعض الخدمات لتحسين جودتها ولتقديم خدمة متميزة للمتعاملين بما يتناسب مع متطلبات التحول الإلكتروني والذكي.

وتسعى دائرة البلدية إلى تسهيل حصول المتعاملين على الخدمات بصورة مباشرة وسريعة وعلى مدار 24 ساعة.

وتعمل الدائرة على تحقيق متطلبات المتعاملين بوسائل وآليات مبتكرة يكون فيها المتعامل هو محور اهتمام دائرة البلدية والركيزة الأساسية لخدماتها ومبادراتها التي تستهدف من خلالها تلبية احتياجات وتطلعات كافة فئات المتعاملين وتحقيق سعادتهم وهو الأمر الذي يرتبط ارتباطاً نوعياً بإطار عمل السعادة وجودة الحياة.

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