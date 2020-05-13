إحياء «يوم زايد» بتوزيع 110 آلاف وجبة على العمال في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت جمعية بيت الخير، بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، مبادرة لإحياء يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف يوم التاسع عشر من رمضان، بتوزيع وجبات طعام على العمال تجاوز عددها 110 آلاف وجبة، تحت شعار: يوم زايد للعمل الإنساني حب ووفاء.

وجاء يوم زايد للعمل الإنساني هذا العام في ظروف استثنائية بسبب جائحة كورونا، التي أصابت العالم، وقال مدير عام الجمعية، عابدين طاهر العوضي، إن «المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، كان حاضراً في هذه الأزمة بقوة، بإرثه الإنساني الذي جعل من دولة الإمارات نموذجاً في العطاء، ومتانة البنيان الذي أرساه لهذه الدولة، التي وقفت شامخة صامدة في مواجهة البلاء الداهم، الذي حمله تفشي داء كورونا المستجد، تستند إلى بنية تحتية قوية في المجال الصحي، جعلتها في مقدمة الدول التي استطاعت أن تستوعب هجوم الفيروس الفتاك».

وأشاد العوضي بإصرار مجتمع الإمارات على إحياء إرث زايد الخير وذكراه الطيبة في هذه الظروف الصعبة، مؤكداً أن الجمعية خططت لتوزيع ما يزيد على 110 آلاف وجبة طعام في هذا اليوم، على العمال المقيمين والمحجورين في دبي والإمارات الشمالية، وذلك ضمن ما التزمت به الجمعية استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالتعاون على تخفيف آثار جائحة «كورونا» عن الأسر المتضررة وفي مساكن العمال، والتي توجت بمبادرة حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، بتوفير «10 ملايين وجبة»، والتي تجاوزت حتى الآن 14 مليون وجبة، وزعت الجمعية منها حتى الآن ما يزيد على مليوني وجبة، بمعدل 102 ألف وجبة يومياً خلال رمضان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news