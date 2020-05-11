«المساعدة الاجتماعية» تتصدر قائمة «الأكثر طلباً» العام الجاري

المصدر: هنادي أبونعمة - دبي

أظهرت أحدث الإحصاءات الصادرة عن وزارة تنمية المجتمع تصدر خدمة «المساعدة الاجتماعية» قائمة الخدمات الأكثر طلباً خلال العام الجاري، بعد خدمة «إصدار شهادة لمن يهمه الأمر» التي تأتي سنوياً في المرتبة الأولى.

ووفقاً للقائمة، التي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة إلكترونية منها، فقد تصدرت خدمة «المساعدة الاجتماعية» و«إصدار بطاقة جديدة لأصحاب الهمم»، و«تجديد بطاقة أصحاب الهمم» قائمة الخدمات الأكثر طلباً على التوالي.

وبلغ عدد طلبات المساعدة الاجتماعية التي توفرها الوزارة للمستحقين وفق شروط قانونية محددة، 2466 طلباً خلال أربعة شهور، مقابل 3510 طلبات طوال العام الماضي.

وجاء طلب الخدمة في المرتبة الثانية بعد خدمة «شهادة لمن يهمه الأمر» في قائمة الخدمات الأكثر طلباً واستخداماً لهذا العام، صاعدة من المرتبة الرابعة التي احتلتها العام الماضي. وكانت الوزارة صرحت لـ«الإمارات اليوم» بأن عدد طلبات الخدمة في الفترة بين 24 مارس و10 أبريل الماضيين، أي خلال 17 يوماً فقط، وصل إلى 509 طلبات.

أما عدد الطلبات المقدمة للحصول على بطاقة جديدة لأصحاب الهمم فجاء في المرتبة الثالثة هذا العام، إذ بلغ عددها منذ مطلع العام الجاري 1992 طلباً، مقابل 8819 طلباً طوال العام الماضي.

وأظهرت الإحصاءات أيضاً أن عدد طلبات تجديد بطاقة أصحاب الهمم جاء في المرتبة الرابعة، وبلغ 1587 طلباً، فيما بلغ عدد طلبات الخدمة نفسها طوال العام الماضي 4484 طلباً.

أما طلبات منح الزواج فجاءت في المرتبة السادسة في قائمة هذا العام، وهي المرتبة نفسها التي احتلتها العام الماضي، وبلغ عددها منذ مطلع العام الجاري 931 طلباً، مقابل 2832 طلباً طوال العام الماضي.

يذكر أن إدارة الضمان الاجتماعي في الوزارة وافقت خلال أبريل الماضي على 223 طلب مساعدة اجتماعية جديدة، وعلى زيادة قيمة الإعانة المالية الشهرية لـ159 من مستحقي الضمان الاجتماعي، كما أفادت بعدم الموافقة على عدد من الطلبات غير المستوفية لشروط استحقاق المعونة المالية المنصوص عليها في النظم والقوانين المطبقة.

تحوّل رقمي

طبقت وزارة تنمية المجتمع منظومة التحول الرقمي عبر إتاحة باقة من الخدمات الحكومية الإلكترونية، لتلبية احتياجات المتعاملين بشكل مستدام وفعال، منذ بدء العمل عن بعد، والدعوة إلى الالتزام بالمنازل وعدم زيارة مراكز إسعاد المتعاملين، حرصاً على السلامة والصحة العامة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news