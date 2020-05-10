ملتقى الإعلاميين الرمضاني يستشرف استراتيجيات القطاع لمرحلة ما بعد "كوفيد - 19"

المصدر: أبوظبي - وام

أكد وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أن قطاع الإعلام في دولة الإمارات يمتلك المرونة والخطط الاستشرافية لمواجهة انعكاسات المرحلة الحالية التي يمر بها العالم جراء انتشار وباء كورونا /كوفيد - 19/، ويمكنه الاستفادة بشكل كبير من الفرص المصاحبة لها والبناء عليها.

جاء ذلك، خلال انعقاد ملتقى الإعلاميين الرمضاني الذي نظمه المجلس الوطني للإعلام عن بعد، بمشاركة كل من نائب رئيس مجلس دبي للإعلام ومدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي منى غانم المري ووكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي راشد سعيد العامري ومدير عام المجلس بالإنابة محمد جلال الريسي، وعدد من رؤساء ومسؤولي وسائل الإعلام الوطنية، وناقش ثلاثة محاور رئيسية، هي: مستقبل الإعلام بعد "كورونا"، وتحويل التحديات إلى فرص، ومواصلة الجهود التثقيفية والتوعوية.

وفي مستهل الملتقى، نقل الدكتور سلطان الجابر تحيات القيادة الرشيدة لكافة العاملين بقطاع الإعلام، وتقديرها للدور الكبير الذي يقومون به ضمن الجهود الوطنية المميزة لمنع انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن قطاع الإعلام الوطني أثبت جاهزيته وقدرته على العمل في ظل مختلف الظروف، بما يخدم الدولة، حيث أسفرت الجهود الإعلامية طوال الفترة الماضية عن وعي ساهم في تعزيز جهود منع انتشار الفيروس.

وقال إن الإمارات ومن خلال رؤية وجهود القيادة الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصبحت منارةً للفكر الإيجابي والتفاؤل، وأنه على وسائل الإعلام عكس هذا الفكر في محتواها لترسيخه وتعزيزه بين مختلف شرائح المجتمع في هذه الظروف التي يمر بها العالم أجمع.

وأضاف الدكتور سلطان بن أحمد الجابر ان دولة الإمارات، بفضل رؤية ومتابعة القيادة الرشيدة، تسير في الطريق الصحيح، حيث أثبتت الإجراءات التي قامت بها الحكومة مدى الاستعداد والجاهزية التي تتمتع بها مختلف القطاعات للحد من انتشار فيروس كورونا بالشكل الذي يضمن اجتياز هذه المرحلة لتواصل الإمارات مسيرتها الحضارية، لافتاً إلى أن نجاح حملات التوعية والتثقيف التي تقوم بها وسائل الإعلام يتطلب الاستمرار بها ومواصلة التركيز على مخاطبة الجمهور بمختلف اللغات والوسائل، للبناء على الإنجاز الذي حققته مختلف الجهات المختصة.

وأشار إلى أن المؤسسات الإعلامية بمختلف أدواتها وكذلك العديد من المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي، قاموا بجهود كبيرة ومشكورة لنشر الوعي لمواجهة تحدي كورونا، إذ تعتمد كافة الدول على قطاع الإعلام في التوعية والتثقيف والتواصل مع الجمهور، وهذه فرصة كبيرة للقطاع ليعيد ترتيب الأمور، بعد ما حققه من نجاح في هذه الظروف الصعبة.

وقال الدكتور سلطان الجابر إن حكومة الإمارات وبتوجيه من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تعمل من الآن على صياغة استراتيجية الدولة لمرحلة ما بعد كورونا لتحقيق التعافي واستئناف النشاط الاقتصادي في الدولة، وعلى قطاع الإعلام الانسجام مع هذه الرؤية الاستشرافية والبدء بدراسة تغيير استراتيجيات العمل لضمان تعافي القطاع والاستفادة من التغييرات لتحقيق النمو والتطور.

وأضاف: علينا أن نركز على تعزيز المرونة ورفع الكفاءة لضمان استمرارية الأعمال واستدامتها، والبناء على ما تحقق لنستمر في الإنجاز، وأن نعزز ثقة الجمهور بأدواتنا لضمان مواصلة النجاح .. وبما أن الظرف الحالي غيّر الكثير من المفاهيم، علينا التفكير في خلق محتوى جديد يلائم المتغيرات التي فرضها انتشار الفيروس على طبيعة حياة الناس.

ونوه الجابر إلى أن شركات صناعة المحتوى استفادت من الظروف الحالية، وعززت من قدراتها وإمكانياتها، ومن هنا تبرز أهمية التفكير في خلق منصات محتوى متميز ومنافس وحصري لتقديمه للجمهور، وذلك عبر الاستفادة من التوسع في الاعتماد على الإعلام الرقمي، وتوفير مواد إعلامية تناسب توجهات الجمهور وتطلعاته.

وأشار الدكتور سلطان الجابر إلى أن الموسم الرمضاني الحالي شهد تطوراً كبيراً ونقلة نوعية على صعيد البرامج والدراما الرمضانية والتي حققت مستويات مشاهدة عالية على مستوى الوطن العربي، وكان لها صدى إيجابي انعكس ايجاباً على سمعة وتطور القطاع، مقدماً الشكر لكافة العاملين في القطاع من إعلاميين وفنانين على جهودهم الكبيرة والمتميزة.

من جانبها أكدت نائب رئيس مجلس دبي للإعلام ومدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي منى غانم المري، أهمية انعقاد الملتقى في هذا الوقت للبحث في تطورات وانعكاسات المرحلة الحالية على العمل الإعلامي، ومناقشة مستقبل القطاع بعد جائحة كورونا.

وأكد كل من مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون محمد حسن خلف والإعلامية مريم بن فهد، والكاتب الإماراتي عوض الدرمكي، على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة، وبرنامج التعقيم الوطني، للحد من انتشار الفيروس، حيث أن تخفيف بعض القيود لا يعني الإهمال وعدم الالتزام، وهذا يفرض علينا نحن وأفراد المجتمع جميعاً مسؤولية مشتركة لتعزيز الرسائل التثقيفية خلال الفترة المقبلة، وخلق أدوات وقنوات جديدة تخاطب الجمهور بلغات مختلفة لإيصال رسائل توعوية مؤثرة.

وقال عبدالرحيم البطيح النعيمي مدير عام شركة أبوظبي للإعلام بالإنابة، إن شركة أبوظبي للإعلام استطاعت خلال هذه المرحلة الخروج بمبادرات خلاقة، كما تعتزم الشركة خلال الفترة المقبلة إطلاق مجموعة من المنصات بلغات مختلفة لتصل رسائل الدولة إلى كافة شرائح المجتمع.

وأضاف رئيس تحرير صحيفة الرؤية رئيس جمعية الصحافيين الإماراتية محمد الحمادي أن الإعلام الإماراتي نجح في مواجهة جائحة فيروس كورونا /كوفيد-19/ وأثبت للعالم أن دولة الإمارات لديها الإمكانات والقدرات والكفاءات الوطنية العالية، لافتاً إلى أن المؤسسات الإعلامية بشقيها الحكومي والخاص بحاجة إلى دعم خلال هذه المرحلة.

وأشار رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة الخليج رائد برقاوي إلى أن الإعلام الوطني أظهر حرفية عالية ونجح في إدارة هذه المرحلة بالتعاون والتنسيق المشترك مع الجهات ذات الاختصاص، مضيفاً أنه خلال الأزمة عمل الاعلام الوطني باجتهاد كفريق عمل متكامل، وهذا سيستمر ما بعد فيروس كورونا المستجد، حيث أن الرسالة والهدف واضحان، ونحن كإعلام وطني معاً في كل الظروف.

وقال رئيس تحرير صحيفة الاتحاد حمد الكعبي إن قطاع الإعلام أثبت أنه في خطوط الدفاع الأمامية إلى جانب القطاع الطبي ضد جائحة كورونا /كوفيد-19/، والآن نركز جهودنا على رفع مستوى الوعي والتثقيف لدى فئة العمالة في الدولة.

ونوهت رئيس تحرير صحيفة ذا ناشونال مينا العريبي إلى أن سرعة الاستجابة من قبل المسؤولين وجهات الاختصاصات في توفير المعلومات، ساهمت في تمكين مكونات القطاع من رفع نسبة الوعي المجتمعي في إجراءات وإرشادات السلامة العامة للحد من انشار هذا الفيروس.

وقال مدير تحرير صحيفة الخليج تايمز مصطفى الزرعوني إن الإحاطة الإعلامية لحكومة دولة الإمارات بشأن فيروس كورنا المستجد تطورت بشكل جيد، والإعلام الوطني قام بدور مهم خلال الفترة الماضية، ولكن نأمل توفر المعلومات بشكل أكثر مرونة من الجهات ذات الاختصاص وأن تكون وكالة أنباء الإمارات هي المصدر الرسمي لها، وليس مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار رئيس شبكة الإذاعة العربي محمود الرشيد إلى أهمية خلق منصات إعلامية رسمية متخصصة بلغات مختلفة تخاطب شرائح مختلفة من مجتمع دولة الإمارات.

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