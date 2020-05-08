عقد قران مواطن عن بُعد في عجمان‬

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

عقد المواطن حمد عبيد سيف الشامسي قرانه عن بعد في عجمان، وذلك باستخدام تقنية الاتصال المرئي، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).‬

‫وأتم إجراءات عقد القران المأذون عبدالله الأنصاري من محكمة عجمان الشرعية وسط حالة من البهجة التي عمت أسرة العروسين. ‬

وأعربت أسرة العريس عن شكرها وتقديرها للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لتيسير كافة الأمور المعيشية للمواطنين والمقيمين في ظل هذه الظروف الصعبة، مؤكدة أن قيادتنا الرشيدة تبذل قصارى جهدها لتوفير سبل العيش الكريم لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة. ‬

يذكر أن وزارة العدل توفر حاليا خدمة عقود الزواج عن بعد وذلك بهدف المحافظة على الصحة العامة وسلامة المتعاملين والعاملين في المحاكم الاتحادية في الدولة، ومن اجل الحد من حضور المتعاملين الى المحاكم وتسهيلاً على المواطنين والمقيمين في إتمام معاملاتهم الشخصية القانونية والقضائية في ظل الأوضاع الحالية، وذلك بالاعتماد على نظام العدالة الذكي، الذي يوفر العديد من الخدمات الذكية ومن اهمها في هذه المرحلة عقد الزواج عن بعد من خلال تواصل المأذون مع الزوجين والولي في وقت واحد، لاستكمال باقي إجراءات الزواج وإنجازه دون الحاجة الى دعوة جميع الأطراف في مكان واحد، لما يضمن تفاديا للاختلاط المباشر، وكذلك تفادي فرص انتقال العدوى من المصابين للأصحاء نتيجة تواجدهم في مكان واحد.

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