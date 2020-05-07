«الإفتاء» يحذّر من «6 مفطرات» في نهار رمضان

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

أعد المركز الرسمي للإفتاء التابع للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، قائمة تتضمن 30 فتوى حول مفطرات رمضان، شملت 24 فتوى لأمور لا تفسد الصيام، مقابل التحذير من 6 أفعال وأشياء تتسبب في إفطار الصائم، ما يستوجب معها قضاء فدية الصيام، المتمثلة في «إطعام مسكين»، والتي حدد المركز قيمتها بـ«10 دراهم».

وبحسب القائمة، شملت قائمة المفطرات الرمضانية الستة دواء الغرغرة، الإبر المغذية، التدخين أو المدواخ، إضافة إلى القيء عمداً، أمّا إذا كان بغير عمد فلا يفطر إلا إذا ابتلع منه شيئا بعد إمكان طرحه، وقطرة الأنف (إذا وصلت إلى الحلق)، وأخيراً استنشاق البخور عمداً، أي إذا استنشق الصائم الدخان الذي يخرج من المبخرة مباشرة، أما مجرد شم رائحته فلا يفطر.

وتضمنت قائمة الأمور التي لا تُفسد الصيام وتتسبب في إفطار الصائم، إجراء تحليل الدم، وضع كحل للعين، رعاف الأنف وقلع الضرس مع خروج الدم، وتزيّن المرأة بالمكياج، واستعمال التحاميل الشرجية أو المهبلية، واستعمال الإبر العضلية أو الوريدية أو الجلدية العلاجية، الاحتلام، تعاطي إبر الأنسولين لمريض السكري، استخدام لصقات النيكوتين، الاستحمام، استعمال العطور، بلع الريق والنخامة، استخدام الكريمات والمراهم على سطح الجلد، استخدام المعقمات التي تحوي كحولا.

وأكد مركز الإفتاء أن استخدام الصائم المريض لـ«الأوكسجين» يعد من غير المفطرات، إذا كان مجرد هواء، أما إذا صحبه رذاذ أو دواء ووصل الرذاذ أو الدواء للحلق فيكون «مفطراً»، لافتاً إلى أن السباحة والغوص لا يفطران، لكنه فضّل أن يتركهما الصائم أثناء الصيام، مخافة أن يعرض صومه للفساد.

وأفاد المركز بأن استعمال الصائم معجون الأسنان لا يُفطر إذا لم يصل إلى الحلق، لكنّه منح أولوية لعدم استعماله خلال وقت الصيام، بدعوى أن نفوذه قوي وقد يعرض صوم مستخدمه للفساد، مشيراً إلى أن تذوق الطعام من غير بلع «لا يفطر»، على ألّا يفعله الصائم إلّا لحاجة.

وأفتى المركز كذلك بأن تزين المرأة بـ«أحمر الشفاه» أو استخدامها المرطب، لا يفطر، بشرط عدم ابتلاع شيء منه، موضحاً أن الأقراص التي توضع تحت اللسان لعلاج الأزمات القلبية «لا تفطر»، إلا إذا ابتلع الصائم شيئا مما يتحلل منها، وكذلك قطرتا العين والأذن، «لا تفطران» إلا إذا أحس الصائم بطعمهما في حلقه فيلزمه القضاء.

وانتهى المركز إلى أن استخدام الصائم السواك لتنظيف أسنانه خلال الصيام، لا يفطر، إلّا إذا كان السواك رطباً ووصل شيء من مائه أو فتاته للحلق، مشدداً على أن «البخاخ» المخصص لعلاج مرضى الربو، لا يفطر طالما لم يشعر الصائم بالطعم في حلقه.

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