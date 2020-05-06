بالفيديو ..إنقاذ أوروبي وشقيقته تاها بالقرب من جبل جيس

المصدر: رأس الخيمة - الامارات اليوم ؛

تمكنت فرق الدفاع المدني برأس الخيمة من انقاذ حياة مقيم من الجنسية الأوروبية وشقيقته بعد أن ضلا طريقهما بمنطقة جبل جيس السياحية برأس الخيمة.

وقد ورد بلاغ للدفاع المدني من غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة الساعة السابعة و 10 دقائق مساءً عن شخصين مفقودين في منطقة جبل جيس حيث تم تحريك فريق من المختصين من شرطة رأس الخيمة والدفاع المدني بإسناد من الإسعاف الوطني مع المعدات والمركبات اللازمة بسبب وعورة المنطقة المكونة من سلاسل جبلية وصعوبة التحرك فيها ليلاً ، وتمكن الفريق من تحديد موقعهم من خلال الاتصال بهما ورؤية الإضاءة الخاص بهما من بعد، واستغرق عملية اخلاءهم من موقعهم إلى رأس الجبل ساعتين ونصف لصعوبة تضاريس المنطقة والتوقيت الليلي،وهم بصحة جيدة ، وتم تسليمهم الى الاسعاف الوطني لإجراء اللازم.

وأكد العميد محمد عبدالله الزعابي مدير ادارة الدفاع المدني برأس الخيمة، أن فرق الدفاع المدني والجهات المختصة مؤهلة وفي أتم الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية طارئ في كافة الظروف والمتغيرات، داعياً أفراد المجتمع إلى أخذ الحيطة والحذر عند تسلق المرتفعات، والالتزام بخط السير في المناطق الوعرة ، وخاصة في أعالي القمم الجبلية وحمل أجهزة خاصة للاستعلام عن المواقع والإحداثيات ، متمنياً الأمن والسلامة للجميع.



من جهتها تؤكد وزارة الداخلية أهمية الالتزام بتعليمات واشتراطات السلامة العامة من الجميع والحرص على التقيد بالأوقات المناسبة لممارسة الأنشطة خارج المنازل و بتعليمات الجهات المعنية باشتراطات الصحة والالتزام بأوقات برنامج التعقيم الوطني وذلك حرصاً على سلامة الجميع.

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