«10 ملايين وجبة» توزع 1.8 مليون وجبة طعام خلال 7 أيام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وزّعت حملة «10 ملايين وجبة» الوطنية، الأكبر من نوعها، أكثر من 1.8 مليون وجبة طعام بعد مرور أسبوع على إعلانها، من أجل توفير الدعم الغذائي للمحتاجين والأسر المتعففة والشرائح الأكثر تضرراً بتداعيات وباء كورونا المستجد.

وسجّلت الحملة، التي تنظمها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع صندوق التضامن المجتمعي ضد كوفيد-19 بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، توزيع أكثر من 1.3 مليون وجبة و10 آلاف طرد غذائي وتمويني، تعادل معاً أكثر من مليون و823 ألف وجبة طعام، تم توزيعها بمعدل أكثر من 322 ألف وجبة على العمال والأسر المتعففة في مختلف أنحاء الدولة خلال الأيام القليلة الأولى من الشهر الفضيل.

وعملت غرفة عمليات الحملة على توفير سلاسل الإمداد للمواد الغذائية والتموينية، ومستلزمات تعقيم المرافق والمواد، والطهي والتعبئة والتغليف، والتحميل والنقل والتوزيع، بالاعتماد على شبكة دعم لوجستي متكاملة بهدف توصيل وجبات الطعام والطرود التموينية في موعدها إلى المستفيدين من الحملة أينما كانوا في مختلف أنحاء الدولة.

وأكدت المدير التنفيذي لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، منى الكندي، أن «التكاتف والتعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والمعنية بالعمل الخيري والإنساني على أرض الدولة، كانت العوامل الأهم في نجاح المرحلة الأولى والأساسية من الحملة، وسهّلت وصول الدعم الغذائي لمستحقيه ضمن منظومة عمل فعّالة أبرزت حرص الجميع في مجتمع الإمارات على التضامن مع هذه الحملة الوطنية».

وكانت الحملة التي فتحت باب المساهمة في جهودها لتوفير شبكة أمان مجتمعي وأمن غذائي للمحتاجين والشرائح الأكثر تتضرراً من تداعيات جائحة كوفيد-19 استقبلت مساهمات نقدية وعينية نوعية من الأفراد والمؤسسات عبر قنوات التبرع المتنوعة التي وفرتها، حتى تجاوز مجموع مساهمات الأسبوع الأول من الحملة ما يعادل 11 مليون وجبة. وتوزعت المساهمات بما يعادل 9.6 ملايين وجبة من المساهمات المالية التي قدمتها المؤسسات الخيرية والإنسانية والشركات التجارية ومؤسسات القطاع الخاص، و412 ألف وجبة قدمها 39 ألف متبرع عبر الرسائل النصية، و859 ألف وجبة ساهم بها 7000 متبرع عبر الموقع الإلكتروني، يضاف إليها مساهمات عينية تعادل 163 ألف وجبة أتت من المساهمات عبر مركز اتصال الحملة.

قنوات المساهمة

تتيح الحملة قنوات عدة للمساهمة فيها، إمّا نقداً لشراء وجبات طعام وطرود غذائية أو من خلال تقديم تبرعات عينية على شكل مساعدات غذائية ومواد تموينية، من خلال موقعها الإلكتروني والحساب المصرفي الخاص بها وإرسال الرسائل النصية، أو الاتصال للتبرعات العينية على الرقم المجاني لمركز الاتصال التابع لها.

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