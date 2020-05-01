شرطة دبي تستقبل نصف مليون مكالمة خلال «التعقيم الوطني»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

كشف مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي، العقيد تركي بن فارس، أن المركز قدّم المساعدة إلى متصلين عبر أكثر من نصف مليون مكالمة (٥٥٣٤٠٦) خلال فترة «التعقيم الوطني»، اعتباراً من يوم ٢٦ من مارس الماضي إلى ٢٨ أبريل.

وقال العقيد بن فارس إن «المكالمات توزعت بين ٤٣٢ ألفاً و٤٤٦ مكالمة على الرقم ٩٩٩ الخاص بالمكالمات الطارئة، و١٢٠ ألفاً و٩٦٠ مكالمة على الرقم ٩٠١ للمكالمات غير الطارئة».

وأوضح أن الغالبية من المكالمات التي تلقاها مركز القيادة والسيطرة كانت تدور حول القرارات المصاحبة للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتخذة في إمارة دبي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، خصوصاً في ما يتعلق بنظام الحصول على تصاريح الخروج من المنزل والتنقل في دبي خلال فترة «التعقيم الوطني».

ولفت العقيد تركي بن فارس إلى أن مركز القيادة والسيطرة تلقى في يوم واحد فقط بعد إطلاق العمل بنظام تصاريح الخروج من المنزل ٥٢ ألف مكالمة، وهذا الرقم يُعد رقماً تاريخياً وقياسياً في عدد المكالمات التي استقبلها المركز على مدار ٢٤ ساعة فقط.

وأشار إلى أن هناك نوعين من الفئات التي تلقى المركز مكالماتها، الأول هم الموظفون، مُستفسرين حول حركتهم في التوجه للعمل والعودة منه، وكيفية الحصول على التصاريح، وعدد الأشخاص الواجب وجودهم في السيارة الواحدة، وعمّا إذا كان ارتداء الكمامات والقفازات ضرورياً، ونوعية المخالفات، وغيرها من الاستفسارات.

وتابع أن الفئة الثانية تمثلت في عامة الناس من أفراد المجتمع، حيث تركزت استفساراتهم حول الإجراءات الاحترازية الخاصة بحياتهم اليومية وعلاقاتهم المُجتمعية، وتصاريح الخروج إلى مراكز التسوق لشراء المواد الغذائية والتنقل ضمن المنطقة الواحدة.

وأكد أنه في المقابل، انخفض عدد المكالمات المتعلقة بالبلاغات الجنائية والمرورية بشكل كبير جداً في هذه الفترة.

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