«إسلامية دبي»: تحاليل «كورونا» لا تبطل الصيام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

باشرت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بث فعاليات رمضانية عن بعد تشمل محاضرات ودروساً دينية وفتاوى شرعية وأحكاماً رمضانية، ووفق الإجراءات الاحترازية بالتباعد الاجتماعي، في سبيل القضاء على فيروس كوفيد 19.

وأفتت الدائرة أول من أمس، بأن تحاليل الدم لا تُفطّر الصائم ولا تُعدّ من جملة المفطّرات، سواء كانت تتعلق بمرضى السكري، أو التي للكشف عن كورونا أو لغير ذلك، جاء ذلك من خلال برنامج «ويستفتونك» الذي قدمه مفتي أول بالدائرة محمد حسن الطاهر.

وقال المفتي إن تحاليل الدم عموماً لا تفطر الصائم، وأوضح أنه إذا تم استخراج الدم في الفحوص المختبرية أو خرج الدم لأي سبب آخر بسبب جُرح أو رُعاف ونحوه، فهو لا يعد من جملة المفطرات وصيام المرء صحيح.

وقدم أخصائي أول إرشاد ديني الواعظ عبدالرحمن الملا، محاضرة عن بعد على مدار يومي الرابع والسادس من رمضان، بعنوان «كيف تحول المحنة إلى منحة» تطرق فيها إلى بعض الأسباب التي يتمكن من خلالها المسلم من تحويل المحنة إلى منحة، وذكر منها الصبر على المحنة، وأن يتذكر الإنسان أن ما أصابه هو خير له، ومنها ما قد يغير الإنسان بسبب محنته.

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