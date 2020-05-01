إعفاء أنشطة تجارية في الفجيرة من رسوم الرخص والضرائب

المصدر: الفجيرة ■ وام

أصدر صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، القرار رقم (4) لعام 2020 بشأن الإعفاء من رسوم الرخص والضرائب المحلية للعام الجاري.

وأوضح القرار أنه نظراً إلى الظروف الحالية والإجراءات الوقائية للحد من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، الذي أدى إلى إيقاف بعض الأنشطة التجارية، فقد تم إعفاء الأنشطة من الرسوم السنوية. ووفق المادة الأولى من القرار: «ستُعفى لمدة سنة - اعتباراً من بداية شهر يناير إلى 31 من ديسمبر 2020 - بعض الأنشطة من رسوم الرخص، منها المهن في السوق الشعبي وسوق الجمعة، ومحال بيع اللحوم والدواجن والخياطين، ودور السينما ومراكز الألعاب، والمحال الواقعة في مراكز التسوق والفنادق، ومراكز اللياقة البدنية والنوادي الصحية، وقاعات الأعراس والصالونات الرجالية والنسائية».

فيما نصت مادته الثانية على إعفاء المنتجعات والفنادق والشقق الفندقية من الضريبة المحلية المقررة.

ووجّه سموه كل الدوائر المعنية بالعمل على تنفيذ القرار فوراً.

- قرار الإعفاء شمل المنتجعات والفنادق والشقق الفندقية في الإمارة

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