شرطة دبي تتلقى نصف مليون مكالمة من الجمهور في شهر واحد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشف العقيد تركي بن فارس، مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي، أن المركز قدّم المساعدة لمتصلين عبر أكثر من نصف مليون مكالمة (٥٥٣٤٠٦) خلال فترة التعقيم الوطني اعتباراً من يوم ٢٦ من مارس الماضي إلى ٢٨ أبريل الجاري.

وقال العقيد بن فارس إن المكالمات توزعت بين ٤٣٢ ألفاً و٤٤٦ مكالمة على الرقم ٩٩٩ الخاص بالمكالمات الطارئة، و١٢٠ ألفاً و٩٦٠ مكالمة على الرقم ٩٠١ للمكالمات غير الطارئة، موضحاً أن الغالبية من المكالمات التي تلقها مركز القيادة والسيطرة كانت تدور حول القرارات المُصاحبة للتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية المتخذة في إمارة دبي لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وخاصة فيما يتعلق بنظام للحصول على تصاريح الخروج من المنزل والتنقل في دبي خلال فترة التعقيم الوطني.

ولفت العقيد تركي بن فارس إلى أن مركز القيادة والسيطرة تلقى في يوم واحد فقط بعد إطلاق العمل بنظام تصاريح الخروج من المنزل ٥٢ ألف مكالمة، وهذا الرقم يُعد رقماً تاريخياً وقياسياً في عدد المكالمات التي استقبلها المركز على مدار ٢٤ ساعة فقط، مؤكدا أن الخبرة الكبيرة والجهود الاستثنائية لكافة العاملين في المركز مكنتهم من الرد على كافة الاستفسارات وتقديم كل العون الممكن للمتصلين لضمان أمنهم وسلامتهم.

وأشار إلى أن هناك نوعين من الفئات التي تلقى المركز مكالماتها، الأول هم الموظفين في قطاعات مختلفة من الدوائر حكومية والشركات مُستفسرين حول حركتهم في التوجه للعمل والعودة منه، وكيفية الحصول على التصاريح، وعدد الأشخاص الواجب وجودهم في السيارة الواحدة، وعما إذا كان ارتداء الكمامات والقفازات ضروريا ونوعية المخالفات وغيرها من الاستفسارات.

ولفت العقيد تركي بن فارس إلى أن الفئة الثانية تمثلت في عامة الناس من أفراد المجتمع، حيث تركزت استفساراتهم حول الإجراءات الاحترازية الخاصة بحياتهم اليومية وعلاقاتهم المُجتمعية وتصاريح الخروج إلى مراكز التسوق لشراء المواد الغذائية والتنقل ضمن المنطقة الواحدة.

انخفاض "الجنائية والمرورية"

وأكد مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في شرطة دبي أنه في مقابل ارتفاع عدد المكالمات الخاصة بالاستفسار عن الاجراءات الاحترازية المُصاحبة لبرنامج التعقيم الوطني، انخفض عدد المكالمات المُتعلقة بالبلاغات الجنائية والمرورية بشكل كبير جداً في هذه الفترة وحتى اليوم.

وبيّن أن هناك ضباط وأفراد يعملون بكفاءة وحرفية عالية في مركز القيادة والسيطرة، وعلى مدار الساعة لتلقي المكالمات من المواطنين والمقيمين والزائرين لدولة الإمارات من أجل العمل على مساعدتهم والاستجابة السريعة لبلاغاتهم والعمل على تقديم الخدمات لهم في أسرع وقت ممكن تحقيقاً للتوجهات الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي في هذا الشأن.

وأضاف أن شرطة دبي خصصت الرقم ٩٠١ للرد على الاستفسار حول مختلف الخدمات التي تقدمها شرطة دبي سواء كانت جنائية أو مرورية مثل استخراج شهادات بحث الحالة الجنائية ولمن يهمه الأمر وغيرها الخدمات الشرطية غير الطارئة.

وناشد العقيد تركي بن فارس أفراد الجمهور الاتصال بالرقم ٩٩٩ في الحالات الطارئة فقط، والاتصال على الرقم ٩٠١ في حال الاستفسار عن الخدمات المُقدمة من قبل شرطة دبي لأفراد المجتمع والتي يقدمها ضباط وأفراد شرطة مؤهلين في الرد على المكالمات ومساعدة الجمهور بحرفية عالية من أجل تقديم كافة أشكال العون التي تضمن للجمهور سواء مواطنين أو مقيمين وكذلك الزوار راحتهم وتحقق أعلى مستويات رضاهم.

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