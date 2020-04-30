«كهرباء دبي» تشتري الطاقة لمدة 25 عاماً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي مع الائتلاف الذي تقوده شركة «أكوا باور» ومؤسسة الخليج للاستثمار، اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عاماً، للمرحلة الخامسة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بقدرة 900 ميغاوات، بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية، وفق نظام المنتج المستقل.

وسيتم تشغيل المرحلة الخامسة على مراحل، بدءاً من الربع الثالث من عام 2021.

وقع الاتفاقية عبر الاتصال المرئي كلٌّ من العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، ورئيس مجلس إدارة «أكوا باور»، محمد أبونيان.

وكانت الهيئة أعلنت، في نوفمبر 2019، عن اختيار الائتلاف لتنفيذ المرحلة الخامسة من المجمع. وقد حققت الهيئة إنجازاً عالمياً، بحصولها على أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 1.6953 سنت أميركي للكيلووات ساعة لهذه المرحلة. وكانت الهيئة تلقت 60 طلب تأهيل من مطورين عالميين، لتنفيذ المشروع.

وأسست الهيئة شركة «شعاع للطاقة-3»، لتنفيذ المشروع (تمتلك 60% من أسهمها)، بالشراكة مع التحالف الذي تقوده شركة أكوا باور، ومؤسسة الخليج للاستثمار، الذي يمتلك 40% من الأسهم المتبقية من الشركة.

وسيستخدم المشروع أحدث تقنيات الألواح الشمسية الكهروضوئية ثنائية الأوجه، التي تسمح باستخدام أشعة الشمس المنعكسة على الوجهين الأمامي والخلفي، مع نظام تتبع شمسي أحادي المحور لزيادة إنتاجية الطاقة.

ويعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مشروع استراتيجي لتوليد الطاقة المتجددة في موقع واحد بالعالم، وفق نظام المنتج المستقل (IPP)، للوصول إلى 5000 ميغاوات بحلول عام 2030، وباستثمارات تبلغ 50 مليار درهم، حيث سيسهم من خلال مشروعاته في تسريع التحوّل نحو تبنّي واستخدام الطاقة الشمسية.

وقال الطاير إن المرحلة الخامسة من المجمع بقدرة 900 ميغاوات بنظام المنتج المستقل، تشكل إضافة نوعية في سجل سلسلة مشروعاتنا الناجحة في مجال الطاقة الشمسية والنظيفة، التي تستخدم أفضل التقنيات العالمية لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة.

وأكد أبونيان أن نجاح المرحلة الخامسة في تسجيل أدنى سعر تعرفة بقطاع الطاقة الشمسية عالمياً، والشروع في تنفيذه وفق أعلى المعايير التقنية والتشغيلية والفنية، يؤكدان مدى متانة وتنافسية المنظومة الاقتصادية لإمارة دبي.

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